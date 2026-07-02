Der russische Technologiegigant Yandex nimmt umfassende strukturelle und personelle Änderungen vor, um die Entwicklung seiner Kernbereiche — Suchmaschinen und KI-Technologien — zu beschleunigen. Das Unternehmen beabsichtigt, seine "Alisa AI"-Plattform in einem einzigen Ökosystem zu vereinen und diesen Bereich weiter auszubauen. Dieser Schritt dient nicht nur der Vereinfachung des internen Managements, sondern verkürzt auch die Markteinführungszeit neuer AI-Produkte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Unternehmensangaben zufolge wird "Alisa AI" nun als einheitliche Plattform unter der Leitung von Dmitriy Timko geführt. Timko ist ein Experte mit langjähriger Erfahrung bei Yandex und hat große Erfolge bei der Einführung von Massenprodukten erzielt. Während die KI-Entwicklungen zuvor über verschiedene Abteilungen verteilt waren, werden nun alle Ressourcen an einem Punkt gebündelt.

Neue Fachassistenten und AI-Plattform

Eine der Hauptaufgaben des vereinten Teams ist die Entwicklung von KI-Assistenten für spezifische Fachbereiche. Insbesondere plant Yandex laut ixbt.com, in Kürze neue AI-Dienste einzuführen, die spezialisierte Fachkräfte wie "Neuro-Juristen" und "Neuro-Buchhalter" unterstützen. Dies könnte auch für Märkte mit einer wachsenden digitalen Wirtschaft, wie Usbekistan, eine interessante Lösung sein.

Dmitriy Timko wird eng mit Valeriy Stromov, dem Leiter des Bereichs "Alisa AI" und smarter Geräte, zusammenarbeiten. Von diesem Tandem wird erwartet, dass es die Harmonie zwischen Hardware und Software-Intelligenz sicherstellt. Dies erweitert die AI-Funktionen in allen Geräten, von smarten Lautsprechern bis hin zu Haushaltsgeräten.

Globales Suchsystem und generative Technologien

Gleichzeitig hat Yandex auch seine globalen Suchabteilungen unter einer gemeinsamen Leitung vereint. Die Entwicklung der Suchmaschine auf dem russischen und internationalen Markt wurde Aleksandr Popovskiy übertragen. Popovskiy's Hauptaufgabe besteht darin, den internationalen Marktanteil der Yandex-Suche zu erhöhen und neue Szenarien für Nutzer einzuführen.

Als wichtiger Teil der Strategie wurde eine tiefere Nutzung von Large Language Models (LLM) bei der Gestaltung der Suchergebnisse festgelegt. Dies ermöglicht es, präzise Antworten durch generative AI anstelle von bloßen Links auf Nutzeranfragen zu liefern. Popovskiy hatte zuvor erfolgreich Suchdienste mit integrierter "Alisa AI" in den Märkten Kasachstan und Türkei eingeführt.

Diese Änderungen zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit von Yandex im KI-Wettlauf gegen Google und andere globale Tech-Giganten zu steigern. Die Unternehmensführung sieht die Umwandlung von Suche, Empfehlungen und generativen Technologien in ein einziges universelles AI-Produkt als Priorität. Dies bedeutet die Schaffung einer intelligenteren und schnelleren digitalen Umgebung für die Nutzer in naher Zukunft.