Tottenham Hotspur setzt seine Aktivitäten im Sommertransferfenster fort und unternimmt ernsthafte Schritte, um die Offensive zu verstärken. Der neue Cheftrainer Roberto De Zerbi hat den jungen Star Eli Junior Kroupi, der bei Bournemouth glänzt, als Hauptziel ins Auge gefasst. Sollte dieser Transfer zustande kommen, werden die Gesamtausgaben der "Spurs" in der laufenden Saison voraussichtlich ein Rekordniveau erreichen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Informationen von Football London zufolge wurde der 20-jährige französische Flügelspieler als der geeignetste Kandidat identifiziert, um Tottenhams linke Seite zu verstärken. Eli Junior Kroupi überraschte alle nach seinem Debüt in der englischen Premier League in der letzten Saison. Er erzielte 13 Tore in 33 Spielen und stellte einen neuen Ligarekord als torgefährlichster Teenager in einer Debütsaison auf.

Wettbewerb und Preis im Transferrennen

Der talentierte Fußballer zu verpflichten, wird für Tottenham jedoch nicht einfach sein. Bournemouth ist bereit, seinen wertvollsten Aktiv für mindestens 80 Millionen Pfund abzugeben. Zudem sind sich der andere Londoner Gigant Arsenal sowie Paris Saint-Germain aus Frankreich in den Kampf um den Spieler eingeschaltet. Kroupis aktueller Vertrag läuft bis 2030, was Bournemouth in den Verhandlungen einen Vorteil verschafft.

Laut Goal.com glaubt die Tottenham-Führung, dass die Attraktivität des Projekts unter Roberto De Zerbi den Spieler überzeugen wird. Sollte der Transfer von Kroupi nicht gelingen, prüft der Verein als Alternativen Rafael Leao vom AC Mailand und Savinho von Manchester City. Zudem wird nicht ausgeschlossen, einen weiteren Stürmer zu verpflichten, der mit Richarlison und Dominic Solanke konkurriert.

Rekordausgaben

Sandro Tonali (100 Millionen Pfund);

Andy Robertson;

Marco Senesi;

Jan Paul van Hecke;

Matheus Fernandes und Martin Dubravka.

Tottenham hat im aktuellen Transferfenster bereits eine Reihe sensationeller Deals abgeschlossen. Folgende Spieler haben sich dem Kader angeschlossen:

Falls auch der Transfer von Eli Junior Kroupi positiv abgeschlossen wird, könnten die Sommerausgaben des Clubs ein beispielloses Niveau von 350 Millionen Pfund erreichen. Dies wäre eine der teuersten Transferkampagnen in der Geschichte der Premier League. Roberto De Zerbi plant, das Team nicht nur im Angriff, sondern auch in der Verteidigung und im Tor zu verstärken, wobei Manchester City-Torhüter James Trafford weiterhin im Interesse des Clubs steht.