Elliot Anderson wechselt offiziell zu Manchester City

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Elliot Anderson wechselt offiziell zu Manchester City

Nottingham Forest Mittelfeldspieler Elliot Anderson hat einen großen Schritt in seiner Karriere gemacht. Der englische Nationalspieler wird nun für Manchester City auflaufen.

Die Citizens haben den Transfer des 23-jährigen zentralen Mittelfeldspielers offiziell bekannt gegeben. Beide Parteien haben sich über alle Vertragskonditionen vollständig geeinigt.

Medizinische Untersuchung erfolgreich bestanden

Berichten zufolge unterzog sich Anderson einer gründlichen medizinischen Untersuchung in Kansas City.

Nach den positiven Ergebnissen der Untersuchung wurde der Transfer des Spielers zu Manchester City formalisiert.

Transferfee könnte ein Rekord sein

Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Ablösesumme für Anderson bei rund 135 Millionen Euro liegen könnte.

Sollte diese Summe offiziell bestätigt werden, würde Elliot Anderson zum teuersten britischen Fußballspieler der Geschichte.

Elliot Anderson wechselt offiziell zu Manchester City

Welche Bilanz zog er in der letzten Saison?

Anderson zeigte in der vergangenen Saison konstante Leistungen im Trikot von Nottingham Forest.

In allen Wettbewerben:

  • kam er in 50 Spielen zum Einsatz;

  • erzielte er 4 Tore;

  • spielte er 5 Vorlagen.

Der Mittelfeldspieler erregte die Aufmerksamkeit von Manchester City durch seine Aktivität im Zentrum, seine Ballkontrolle und seine Fähigkeit, Angriffe zu organisieren.

City verstärkt das Mittelfeld

Die Verpflichtung von Elliot Anderson wird die Optionen von Manchester City im zentralen Mittelfeld weiter verbessern.

Es wird erwartet, dass der 23-jährige Spieler jugendlichen Elan, physische Stärke und die in der englischen Liga gesammelte Erfahrung in das Team einbringt.

Die Hauptfrage ist nun: Wie schnell wird Anderson seinen Platz im Kader von Manchester City finden?

Elliot AndersonManchester CityNottingham ForestKansas CityEngland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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