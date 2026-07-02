US-Heimatschutzministerium Ziel eines Cyberangriffs: Sensible Daten in Gefahr

Das US-Heimatschutzministerium (DHS) untersucht einen Cyberangriff auf eine Plattform, die für den schnellen Informationsaustausch zwischen Bundes-, Staats- und Kommunalbehörden sowie Strafverfolgungsbehörden genutzt wird. Hochrangige Gesetzgeber warnten, dass dieser Vorfall eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen könnte. Dies berichtete Techcrunch.com, berichtet es heißt.

Berichten von Nextgov und Bleeping Computer zufolge gelang es Hackern, in das Homeland Security Information Network (HSIN) des Ministeriums einzudringen. Dieses Netzwerk ist ein wichtiges Bindeglied, das es Regierungsbehörden und lokalen Beamten ermöglicht, Großveranstaltungen zu planen, zu koordinieren und Geheimdienstinformationen in Notfällen auszutauschen. Erste Daten deuten darauf hin, dass der Einbruch Ende Mai und Anfang Juni erfolgte.

Systemrelevanz und Risikostufe

Ein DHS-Vertreter bestätigte, dass das Ministerium über einen Cybervorfall im Zusammenhang mit einer „nicht geheimen, aber sensiblen Informationsaustauschumgebung“ informiert sei. Bisher ist unklar, wie viele und welche Art von Daten gestohlen wurden. Ein ähnlicher Vorfall im Jahr 2023 zeigte jedoch, dass das HSIN-System personenbezogene Daten von Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit der Überwachung von US-Bürgern enthielt.

Senator Mark Warner aus Virginia betonte, dass die über HSIN ausgetauschten Informationen zwar nicht als geheim (classified) eingestuft sind, aber einen äußerst sensiblen Charakter haben. Deren Offenlegung wirkt sich direkt auf die nationale Sicherheit aus. Derzeit wird die Plattform zur Sicherung großer Sportereignisse in den USA genutzt, darunter die Fußball-Weltmeisterschaft.

Krise in der Cybersicherheit

Dieser Einbruch stellt die Fähigkeit der US-Regierung, ihre Systeme zu schützen, erneut infrage. Experten bringen dies mit drastischen Budgetkürzungen der Bundesregierung, einschließlich des DHS und der Cybersicherheitsbehörde CISA, unter der Administration von Donald Trump in Verbindung. Seit Januar 2025 war die US-Regierung Ziel einer Reihe großer Cyberangriffe.

Insbesondere wurden in den letzten Monaten folgende schwerwiegende Sicherheitslücken beobachtet:

Die Verbreitung geheimer Militärpläne und Daten über nicht genehmigte Apps wie Signal;

Der Zugriff auf Bundesdatenbanken mit personenbezogenen Daten von US-Bürgern durch Mitglieder des Department of Government Efficiency (DOGE) unter der Leitung von Elon Musk;

Das Durchsickern von Passwörtern für den Zugriff auf staatliche Cloud-Systeme durch einen CISA-Auftragnehmer.