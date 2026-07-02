Milanovich über die Schwächen der usbekischen Nationalmannschaft

Milan Milanovich, Cheftrainer des tadschikischen Klubs Khujand, bewertete die historische Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026.

Nach Meinung des serbischen Experten hätte Usbekistan bei der WM bessere Ergebnisse erzielen können. Den Spielern fehlte jedoch die Erfahrung in Turnieren dieses hohen Niveaus.

«Jeder Fehler ist entscheidend»

Milan Milanovich kennt den regionalen Fußball sehr gut. Vor seinem Wechsel nach Tadschikistan war er bei den kasachischen Klubs Tobol und Irtysh tätig.

In einem Interview mit Eurasia Football betonte der Spezialist, dass das Hauptproblem der usbekischen Nationalmannschaft die mangelnde Erfahrung war.

«Vor allem fehlte es der usbekischen Nationalmannschaft an Erfahrung. Das Team hätte bei der Weltmeisterschaft noch besser abschneiden können», sagte Milanovich.

Er merkte an, dass jeder Fehler bei einer Weltmeisterschaft das Schicksal eines Spiels ernsthaft beeinflusst.

«Für die meisten Spieler war dies die erste Erfahrung in einem Turnier auf diesem hohen Niveau».

Drei Spieler erhielten besondere Anerkennung

Der serbische Trainer nannte auch die Spieler, die für Usbekistan bei der Weltmeisterschaft glänzen konnten.

Er hob die folgenden drei Spieler besonders hervor:

Abbosbek Fayzullayev;

Eldor Shomurodov;

Behruz Karimov.

«Sie zeigten die überzeugendsten Leistungen bei der Weltmeisterschaft», sagte Milanovich.

Hohe Einschätzung des Potenzials von Behruz Karimov

Milanovich ging besonders auf die Leistungen des jungen Spielers Behruz Karimov ein.

«Karimov hat gezeigt, dass er über ein großes Potenzial verfügt. Für einen jungen Spieler ist die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft bereits ein sehr wichtiger Schritt in seiner Karriere», so der Trainer.

Seiner Meinung nach wird die in einem so großen Turnier gesammelte Erfahrung für Karimovs zukünftige Karriere von großer Bedeutung sein.

«Man sollte wegen des Ergebnisses nicht traurig sein»

Milanovich rief die Fans dazu auf, das Ergebnis Usbekistans nicht als Misserfolg zu betrachten.

Der Experte betonte, dass die erstmalige Teilnahme der Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaft bereits ein großer Erfolg sei.

«Dies war die erste Weltmeisterschaft für Usbekistan. Allein die Qualifikation für das Turnier gilt als großer Erfolg», sagte er.

«Diese Generation hat eine Zukunft»

Nach Ansicht des serbischen Spezialisten hat die usbekische Nationalmannschaft bei der WM eine unschätzbare Erfahrung gesammelt, die in Zukunft von Nutzen sein wird.

Die wichtigste Aufgabe ist es nun, die absolvierten Spiele richtig zu analysieren, aus den Fehlern zu lernen und die Entwicklung fortzusetzen.

«Diese Generation hat eine Zukunft», schloss Milanovich.

Wer war Ihrer Meinung nach der beste Spieler der usbekischen Nationalmannschaft bei der WM 2026?