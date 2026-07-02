Amorim will zwei bekannte Verteidiger zu Milan holen

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Amorim will zwei bekannte Verteidiger zu Milan holen

Der neue Milan-Cheftrainer Ruben Amorim plant, die Abwehrreihe des Teams zu verstärken.

Der portugiesische Spezialist hat zwei Spieler, mit denen er bereits zusammengearbeitet hat – Lisandro Martínez und Gonçalo Inácio – auf seine Kandidatenliste gesetzt.

Amorims Hauptziel ist die Stärkung der Defensive

Wie der Insider Antonio Vitiello auf X berichtet, sucht Milan vor der neuen Saison nach einem Innenverteidiger.

Ruben Amorim konzentriert sich dabei auf Spieler, die er gut kennt und die seinen taktischen Anforderungen entsprechen.

Lisandro Martínez auf der Liste

Einer der Hauptkandidaten von Amorim ist der Verteidiger von Manchester United, Lisandro Martínez.

Der portugiesische Trainer kennt den argentinischen Spieler gut aus ihrer gemeinsamen Zeit bei einem früheren Verein.

Martínez' Ballbehandlung, seine Zweikampfstärke und seine Fähigkeit, das Spiel von hinten aufzubauen, gefallen Amorim.

Der zweite Kandidat ist Gonçalo Inácio

Ein weiterer Spieler, den Milan beobachtet, ist der Verteidiger von Sporting CP, Gonçalo Inácio.

Amorim hat mit ihm in Portugal zusammengearbeitet und kennt die Fähigkeiten des Spielers genau.

Inácio wird ebenfalls als Kandidat angesehen, der in das taktische System des Trainers passt.

Mindestens ein Transfer ist geplant

Laut Quellenangaben ist Ruben Amorim von beiden Verteidigern sehr angetan.

Der Trainer hofft, mindestens einen der beiden, Lisandro Martínez oder Gonçalo Inácio, zu Milan zu holen.

Es heißt zudem, dass bereits erste Kontakte zu den Spielern aufgenommen wurden.

Amorim übernahm Milan im Juni

Ruben Amorim wurde im Juni dieses Jahres zum Cheftrainer von Milan ernannt.

Zuvor war er tätig bei:

  • Sporting CP in Lissabon;

  • Manchester United in England.

Dort war er tätig.

Nun möchte der Spezialist auch bei Milan mit Hilfe bekannter Spieler ein starkes und zuverlässiges Abwehrsystem aufbauen.

Was denken Sie: Ist Lisandro Martínez oder Gonçalo Inácio die bessere Wahl für Milan?

Ruben AmorimMilanLisandro MartínezManchester UnitedGonçalo Inácio
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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