Die usbekische Nationalmannschaft ist nach ihrer historischen Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in die Heimat zurückgekehrt.

Behruz Karimov, der mit seinen souveränen Auftritten beim Mundial die Aufmerksamkeit von Fans und Experten auf sich zog, sprach offen über seine Zukunft, das an ihm bestehende Interesse und seine Transferpläne.

"Viele glaubten nicht an mich"

Der junge Fußballer sagte, dass einige aufgrund einer Verletzung vor Beginn der Weltmeisterschaft an seinen Fähigkeiten gezweifelt hätten.

"Wir wussten im Voraus, dass jedes Spiel schwierig werden würde. Da ich vor Turnierbeginn verletzt war, glaubten viele nicht an mich", sagte Karimov.

Einige hielten ihn für zu jung und unerfahren. Der Spieler betonte, dass er versucht habe, das Gegenteil auf dem Platz zu beweisen.

"Ich habe versucht, unser Volk glücklich zu machen"

Karimov erklärte, dass er in jedem Spiel des Mundial sein Bestes gegeben habe.

"Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um das Gegenteil zu beweisen. Ich habe mit all meiner Kraft versucht, unser Volk glücklich zu machen und ihr Vertrauen zu rechtfertigen", sagte er.

Es wird berichtet, dass nach seinen Leistungen mehrere ausländische Klubs Interesse an dem Spieler gezeigt haben.

Angebote von mehreren Klubs

Behruz Karimov gab bekannt, dass er derzeit Angebote von mehreren Teams erhalten habe.

"Wir werden Verhandlungen mit ihnen führen und die passendste Option wählen", sagte der Fußballer.

Karimov betonte, dass bei der Entscheidung nicht der Name des Klubs, sondern die Möglichkeit auf regelmäßige Spielpraxis wichtig sei.

Auch die Großen zeigen Interesse

Der Spieler sagte, dass er seit seiner Kindheit die Spiele mehrerer berühmter europäischer Klubs verfolgt habe.

Er nannte die folgenden Teams:

"Derzeit gibt es auch Interesse von diesen Klubs, aber im Moment plane ich nicht, dorthin zu wechseln", sagte Karimov.

Warum eilt er nicht zu den großen Klubs?

Karimovs Hauptziel ist es nicht, auf der Ersatzbank zu landen, sondern regelmäßig auf dem Platz zu stehen.

"Das Wichtigste für mich ist regelmäßige Spielpraxis", sagte er.

Der Spieler plant, sich zunächst in einem mittelklassigen Team zu beweisen, ausreichend Erfahrung zu sammeln und erst dann den Schritt zu den Top-Klubs zu wagen.

Karimovs Plan ist klar

Der junge Fußballer strebt eine schrittweise Entwicklung seiner Karriere an:

regelmäßige Spielpraxis erhalten;

sich in einer ausländischen Liga beweisen;

Erfahrung sammeln;

später zu einem der europäischen Top-Klubs wechseln.

Die Teilnahme an der WM 2026 hat Karimov neue Türen in seiner Karriere geöffnet. Nun ist die Frage, für welchen Klub er sich entscheiden wird, eines der spannendsten Themen für die usbekischen Fußballfans.

In welcher Liga sollte Behruz Karimov Ihrer Meinung nach seine Karriere fortsetzen?