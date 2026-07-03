Cristiano Ronaldo zum Helden im Spiel gegen Kroatien

Cristiano Ronaldo hat der portugiesischen Nationalmannschaft erneut zu einem wichtigen Sieg verholfen.

Portugal besiegte Kroatien im Achtelfinale der WM 2026 mit 2:1, und Ronaldo wurde zum Man of the Match gewählt.

Ronaldo erzielte ein Tor per Elfmeter

Cristiano verwertete während der Partie souverän einen Elfmeter und trug so maßgeblich zum Sieg Portugals bei.

Der erfahrene Stürmer wurde später auf Entscheidung des Trainerstabs ausgewechselt. Seine Leistung auf dem Platz wurde mit der Auszeichnung zum besten Spieler des Spiels gewürdigt.

Portugal zieht in die nächste Play-off-Runde ein

Der 2:1-Sieg über Kroatien sichert Portugal den Einzug ins Viertelfinale.

Nun erwartet die Portugiesen einer der am meisten erwarteten Duelle des Turniers.

Nächster Gegner: Spanien

Portugal trifft im Viertelfinale auf die spanische Nationalmannschaft.

Das Duell zwischen den beiden Fußballgiganten der Iberischen Halbinsel ist für den 6. Juli angesetzt. Der Sieger dieses Spiels zieht ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein.

Ob Ronaldo auch im nächsten wichtigen Spiel seinem Team helfen kann, ist derzeit eine der zentralen Fragen für die Fans.