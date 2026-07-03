Heute drei weitere entscheidende Spiele bei der WM 2026

Die Spannung der Playoffs geht bei der von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichteten Weltmeisterschaft 2026 weiter.

Heute Abend und morgen früh finden die nächsten drei Begegnungen des Achtelfinals statt. Australien, Ägypten, Argentinien, Kap Verde, Kolumbien und Ghana kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale.

Australien und Ägypten spielen zuerst

Das Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Australien und Ägypten beginnt am 3. Juli um 23:00 Uhr Taschkent-Zeit.

Beide Teams kämpfen darum, ihre Teilnahme am Turnier fortzusetzen und in die nächste Runde einzuziehen.

Argentinien gegen Kap Verde

Am Morgen des 4. Juli kommt einer der Turnierfavoriten, Argentinien, zum Einsatz.

Die Argentinier treten um 03:00 Uhr gegen die Nationalmannschaft von Kap Verde um einen Platz im Viertelfinale an.

Kolumbiens Gegner ist Ghana

In der letzten Begegnung des Tages treffen die Nationalmannschaften von Kolumbien und Ghana aufeinander.

Dieses Spiel beginnt am 4. Juli um 06:30 Uhr Taschkent-Zeit.

WM 2026. Achtelfinalspiele

3. Juli

23:00 — Australien — Ägypten

4. Juli

03:00 — Argentinien — Kap Verde

06:30 — Kolumbien — Ghana

Die Sieger aller drei Partien ziehen in die Viertelfinalphase der Weltmeisterschaft ein. Die Fans erwartet eine weitere fußballreiche und spannende Nacht.