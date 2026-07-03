Portugal besiegt Kroatien und erreicht Viertelfinale der Jaxon-Meisterschaft

Die portugiesische Nationalmannschaft errang in einem entscheidenden Gruppenspiel der Jaxon-Meisterschaft einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Kroatien. Die Mannschaft von Roberto Martinez sicherte sich mit diesem Ergebnis den Einzug ins Viertelfinale. Das Spiel war voller Dramatik, wobei ein eingewechselter Stürmer in den letzten Minuten die Entscheidung herbeiführte. Laut Goal.com berichtet .

Die erste Halbzeit begann mit einem vorsichtigen Spiel beider Mannschaften. Obwohl Cristiano Ronaldo mehrere Chancen hatte, fehlte es an der klinischen Effizienz im Abschluss. Joao Cancelo versuchte, die gegnerische Defensive mit gefährlichen Flanken von der linken Seite zu destabilisieren, doch bis zur Pause fiel kein Tor. Goal.com schreibt, dass die erste Halbzeit zwar ideenreich, aber in der Umsetzung schwach war.

In der zweiten Halbzeit zog das Spiel deutlich an. Die Kroaten wurden im Konterspiel aktiver und kreierten eine Serie gefährlicher Situationen. Obwohl Torhüter Diogo Costa einen kraftvollen Schuss von Mateo Kovacic parierte, gelang Ivan Perisic zwei Minuten später der Treffer. Der präzise Schuss des erfahrenen Flügelspielers brachte Kroatien mit 1:0 in Führung.

Die Heldentaten von Ronaldo und Ramos

Nach dem Rückstand erhöhte Portugal den Druck. Nachdem Renato Veiga im Strafraum gefoult wurde, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Cristiano Ronaldo blieb gefasst und glich aus. Dieses Tor war für den portugiesischen Star psychologisch sehr wichtig. Danach entschied Trainer Roberto Martinez, Ronaldo durch Gonçalo Ramos zu ersetzen.

Kurz vor Spielende schlug Rafael Leao eine hervorragende Flanke von der rechten Seite. Der eingewechselte Gonçalo Ramos sprang zwischen zwei Verteidigern hoch und köpfte den Ball präzise ins Netz, um seiner Mannschaft den Sieg zu bescheren. Der kroatische Torhüter war in dieser Situation machtlos.

Die letzten Sekunden des Spiels entwickelten sich zu einem echten Drama. Die kroatische Nationalmannschaft schien den Ausgleich erzielt zu haben, doch nach einer VAR-Prüfung wurde festgestellt, dass Mario Pasalic beim Pass zu Josko Gvardiol im Abseits stand. Infolgedessen wurde das Tor annulliert und Portugal konnte den knappen Sieg halten. Martinez' Team erwartet nun in der Play-off-Runde eine ernsthafte Prüfung gegen Spanien.