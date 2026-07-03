Schweiz gegen Algerien: Startaufstellungen bekannt

Die Sechzehntelfinalspiele der Weltmeisterschaft 2026 sind im Gange.

Im nächsten Spiel treffen die Nationalmannschaften von Schweiz und Algerien im Kampf um das Achtelfinale aufeinander. Vor diesem wichtigen Duell wurden die Startaufstellungen beider Teams bekannt gegeben.

Das Spiel beginnt um 08:00 Uhr

Die Begegnung Schweiz gegen Algerien beginnt um 08:00 Uhr Taschkent-Zeit.

Die Siegermannschaft rückt in das Achtelfinale der WM 2026 vor.

Startaufstellung der Schweiz

Schweiz: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Xhaka, Freuler, Zakaria, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo.

Startaufstellung von Algerien

Algerien: Benbut, Belgali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Maza, Chaibi, Mahrez.

WM 2026. Sechzehntelfinale

Schweiz gegen Algerien

Anpfiff: 08:00 Uhr, Taschkent-Zeit.

Beide Teams lassen ihre stärksten Spieler auflaufen. Nun richten sich alle Blicke auf das Spiel, das über den Einzug ins Achtelfinale entscheidet.