Ronaldo rückt näher an die 1.000-Tore-Marke: Er erzielt sein 976. Tor

Die portugiesische Nationalmannschaft besiegte Kroatien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 mit 2:1 und zog ins Viertelfinale ein.

Cristiano Ronaldo traf im Spiel erneut und erhöhte seine Gesamtzahl an Karrieretoren auf 976.

Ronaldo verwandelte den Elfmeter präzise

In der 68. Minute der Partie erhielt Portugal einen Elfmeter.

Cristiano Ronaldo trat an den Ball, nutzte die Chance eiskalt und traf ins gegnerische Tor.

Dies war das 976. Tor in der Profikarriere des portugiesischen Fußballers.

Noch 24 Schritte bis zu den 1.000 Toren

Damit ist Ronaldo dem legendären Meilenstein von 1.000 Toren ein Stück näher gekommen.

Nun muss er noch 24 weitere Tore erzielen, um diesen gewaltigen Wert zu erreichen.

Drittes Tor bei der Weltmeisterschaft

Das Tor gegen Kroatien war Cristiano's drittes Tor bei der WM 2026.

In der Gruppenphase hatte er im Spiel gegen die Nationalmannschaft von Usbekistan zweimal getroffen.

Nächster Gegner — Spanien

Portugal trifft im Viertelfinale auf die spanische Nationalmannschaft.

Das Duell zwischen den beiden Top-Teams ist für den 6. Juli angesetzt. Ob Ronaldo in diesem Spiel einen weiteren Schritt in Richtung 1.000-Tore-Marke macht, ist eines der Hauptinteressen der Fans.