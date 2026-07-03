WM 2026: Portugalien zieht mit Last-Minute-Tor in das Achtelfinale ein

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WM 2026: Portugalien zieht mit Last-Minute-Tor in das Achtelfinale ein

Eines der spannendsten Spiele des Sechzehntelfinals der WM 2026 (das erste Runde-von-48-System in der Ranking-Geschichte) ist beendet. Die Schützlinge von Roberto Martinez zeigten wahren Charakter und Willenskraft, nachdem sie über weite Strecken des Spiels zurückgelegen hatten.

Spielchronik und Tore

  • 53. Minute: Die Kroaten waren erfahrener und gingen durch ein Tor von Ivan Perishichin Führung, was die Portugiesen in eine schwierige Lage brachte — 0:1.

  • 68. Minute: Der Kapitän der Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo verwandelte eiskalt den Elfmeter zum Ausgleich — 1:1.

  • 90+4. Minute: Martinez' taktische Auswechslung zahlte sich aus. Der eingewechselte Gonçalo Ramos erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Siegtreffer — 2:1.

Aufstellungen

Portugal — Costa, Cancelo (Ramos, 63), Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha (Silva, 62), Fernandes (Semedo, 63), Nuno, Leão, Ronaldo.
Kroatien — Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić, Modrić, Kovačić, Vlašić, Sučić, Baturina, Budimir.

Nächste Runde: Ein Super-Clash erwartet uns!

Nachdem sie die kroatische Hürde erfolgreich gemeistert haben, ist die portugiesische Nationalmannschaft offiziell im Achtelfinale angekommen. Auf dem Weg ins Viertelfinale wartet nun einer der Hauptfavoriten des Turniers — Spanien auf sie.

Dieses klassische Pyrenäen-Derby zwischen Ronaldo und La Furia Roja wird zweifellos zu einer der hitzigsten Begegnungen der WM 2026!

PortugalCroatiaCristiano RonaldoEspaña
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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