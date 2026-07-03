Geheimnisvolles Project Aion OS von Microsoft in Video gezeigt

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Geheimnisvolles Project Aion OS von Microsoft in Video gezeigt

Eine Nachricht, die in der Technologiewelt für großes Aufsehen gesorgt hat, hat sich verbreitet: Ein Video, das den Arbeitsablauf des neuen Betriebssystems von Microsoft unter dem Codenamen Project Aion zeigt, ist im Internet durchgesickert. Dieses System unterscheidet sich erheblich vom traditionellen Windows-Konzept und soll die Grundlage für zukünftige Computer basierend auf AI und Cloud-Technologien bilden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wurde dieses Video im Laufe des Jahres 2024 aufgenommen und zeigt, dass es sich um eines der Experimente in den internen Laboren von Microsoft handelt. Bisher gab es keine offizielle Präsentation dieses Systems, und es ist unklar, ob es für die öffentliche Nutzung veröffentlicht wird. Die Entwicklungen im Rahmen von Project Aion könnten jedoch in zukünftigen Produkten des Unternehmens, insbesondere in Updates für Windows 11 oder Windows 12, zum Tragen kommen.

Project Aion besitzt keine klassische Windows-Architektur, sondern basiert auf einer erheblich gekürzten und optimierten Version namens Win3. Als Hauptpfeiler des Systems wurden AI und der Microsoft Edge Browser gewählt. Dieser Ansatz erinnert an das von Google entwickelte ChromeOS, wobei Microsoft hier den Schwerpunkt auf die AI-Funktionen legt.

Web-Apps und die Cloud-Zukunft

Das wichtigste Merkmal dieses Betriebssystems ist, dass es traditionelle (.exe) Anwendungen für Windows nicht direkt auf dem Gerät ausführen kann. Stattdessen bedient Project Aion die Nutzer über Websites und progressive Web-Apps (PWA). Dies gewährleistet eine schnelle Arbeitsweise und einen geringen Stromverbrauch.

Falls ein Nutzer komplexe Software benötigt, wie etwa rechenintensive Grafikeditoren oder spezielle Business-Anwendungen, plant Microsoft, diese über Cloud-Dienste bereitzustellen. Insbesondere über den Windows 365 Dienst sollen voll funktionsfähige Programme unter Nutzung der Leistung von Remote-Servern ausgeführt werden. Dies ermöglicht die Erledigung professioneller Aufgaben selbst auf schwachen Laptops.

Solche leichtgewichtigen Betriebssysteme sind auch für den Markt in Usbekistan von großer Bedeutung. In unserem Land gibt es eine hohe Nachfrage nach günstigen, aber schnellen Geräten für Bildung und Büroarbeit. Laptops mit Systemen wie Project Aion könnten eine praktische und erschwingliche Lösung für Schüler und Studenten sein, da sie keine leistungsstarke Hardware erfordern.

Windows als AI-Agent

Die Microsoft-Führung hat bereits mehrfach betont, dass sie beabsichtigt, das Windows-System von einer einfachen Benutzeroberfläche zu einem vollwertigen "AI-Agenten" aufzuwerten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Projekt Project Aion Teil dieser Strategie ist. Es wird erwartet, dass das System die Gewohnheiten des Nutzers lernt, benötigte Informationen im Voraus vorbereitet und komplexe Befehle eigenständig ausführt.

Bisher bleibt Project Aion ein rein experimentelles Projekt. Die Schritte des Technologiegiganten in diese Richtung zeigen jedoch, dass wir uns in Zukunft von schweren und komplexen Betriebssystemen wegbewegen und zu leichtgewichtigen Plattformen übergehen, die vollständig vom Internet und AI abhängig sind. Microsoft bereitet sich darauf vor, im Wettbewerb mit Apple und Google ein neues Zeichen zu setzen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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