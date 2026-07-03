De la Fuente: „Große Teams zeigen sich in den entscheidenden Momenten“

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De la Fuente: „Große Teams zeigen sich in den entscheidenden Momenten“

Die spanische Nationalmannschaft errang im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 einen souveränen Sieg gegen Österreich.

Nach dem Spiel lobte Cheftrainer Luis de la Fuente die Leistung seiner Spieler und betonte, dass Spanien in der nächsten Play-off-Phase vor einer noch schwierigeren Prüfung stehe.

Vorherige Spiele wurden eingehend analysiert

Luis de la Fuente erklärte, dass der Trainerstab die vorangegangenen Spiele Österreichs vor der Begegnung detailliert studiert habe.

„Große Teams zeigen sich in den entscheidenden Momenten. Wir haben alle Aspekte der vorherigen Spiele sorgfältig analysiert“, sagte der Fachmann.

Seiner Meinung nach spiegelte sich das Ergebnis dieser Analyse deutlich im Spielgeschehen auf dem Platz wider.

„Wir haben fast perfekt gespielt“

Der spanische Bundestrainer stellte fest, dass seine Mannschaft im Spiel gegen Österreich in fast allen Bereichen auf höchstem Niveau agiert habe.

„Im Spiel gegen Österreich haben wir in fast allen Bereichen eine fast perfekte Leistung gezeigt“, sagte de la Fuente.

Gleichzeitig betonte er, dass das Team weiterhin wachsen und in jeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die Konkurrenz wird in der nächsten Runde zunehmen

Obwohl Spanien das Achtelfinale erreicht hat, mahnte de la Fuente sein Team zur Wachsamkeit.

„Im Achtelfinale erwarten uns noch stärkere Gegner“, sagte der Trainer.

Seiner Ansicht nach ist in den späteren Phasen der Weltmeisterschaft jeder Fehler entscheidend.

„Von diesem Team wird mehr verlangt“

Luis de la Fuente betonte, dass das Hauptmerkmal der spanischen Nationalmannschaft ständiges Wachstum und Entwicklung sei.

„Ständiges Wachstum und Entwicklung — das ist unser Charakter. Von diesem Team wird jedes Mal mehr verlangt“, zitierte die offizielle FIFA-Website den Experten.

Spanien hat im Spiel gegen Österreich erneut bewiesen, dass sie einer der Hauptanwärter auf den Titel sind. Nun steht das Team vor einer komplexeren und verantwortungsvolleren Phase der Play-offs.

SpanienÖsterreichLuis de la FuenteWeltmeisterschaft 2026FIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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