Xiaomi bringt neue Powerbank mit 20.000 mAh auf den globalen Markt

Der chinesische Technologiegigant Xiaomi bereitet die Einführung seiner nächsten erschwinglichen und kapazitätsstarken Power Bank 20000 22.5W externen Batterie auf dem internationalen Markt vor. Das Gerät ist bereits auf der globalen Website des Unternehmens erschienen, was darauf hindeutet, dass der Verkauf in den kommenden Tagen auf den Weltmärkten, einschließlich Usbekistan und europäischer Länder, beginnen wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten sagt.

Das Hauptmerkmal des neuen Modells liegt in seiner hohen Kapazität und seinem kompakten Design. Das Gerät verfügt über eine Kapazität von 20.000 mAh (74 Wh), was ausreicht, um moderne Smartphones durchschnittlich 3-4 Mal vollständig aufzuladen. Laut ixbt.com unterscheidet sich die globale Version in einem Punkt von der für den chinesischen Binnenmarkt veröffentlichten Variante: Das internationale Modell besitzt kein integriertes Kabel.

Technische Daten und Anschlussports

Das Gerät ist mit drei Ports ausgestattet, die das gleichzeitige Laden mehrerer Gadgets ermöglichen. Konkret stehen den Nutzern ein USB Type-C und zwei USB Type-A Ports zur Verfügung. Dies hilft dabei, nicht nur Smartphones, sondern auch Tablets, Smartwatches oder Kopfhörer gleichzeitig zu laden. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 22,5 W, was Fast-Charging-Standards unterstützt.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Sicherheit gelegt. Xiaomi-Ingenieure haben im neuen Modell ein umfassendes Schutzsystem implementiert. Dieses System schützt das Gerät zuverlässig vor Überhitzung, Überlastung, Kurzschlüssen und plötzlichen Spannungsänderungen. Solche Schutzmaßnahmen verlängern die Lebensdauer des Akkus und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit des Nutzers.

Design und Preispolitik

Optisch ist die Power Bank 20000 22.5W im klassischen Stil gehalten. Ihre Abmessungen betragen 150,6 x 72,2 x 26,3 mm, wodurch sie sehr praktisch in einer Tasche oder einem Rucksack zu transportieren ist. Auf dem globalen Markt wird das Gadget voraussichtlich hauptsächlich in Schwarz erhältlich sein. Das Gehäusematerial besteht aus robustem Kunststoff, der kratzfest im täglichen Gebrauch ist.

Bisher wurde der offizielle Preis des neuen Produkts für europäische Länder und die GUS-Staaten nicht bekannt gegeben. Auf dem chinesischen Markt wird das Gerät jedoch auf etwa 25 US-Dollar geschätzt. Experten zufolge könnten die Preise auf dem globalen Markt aufgrund von Logistik und Steuern etwas höher liegen; dennoch bleibt es eines der wettbewerbsfähigsten Produkte in seinem Segment.

Für Technologiebegeisterte in Usbekistan ist diese Neuigkeit besonders relevant, da Zubehör der Marke Xiaomi im Land sehr beliebt ist. Im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis wird diese Powerbank ideal für Reisende und aktive Nutzer von Gadgets über den Tag hinweg sein.