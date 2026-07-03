Mark Zuckerberg gibt zu, dass sich KI-Agenten langsamer entwickeln als erwartet

Meta-CEO Mark Zuckerberg hat enthüllt, dass die KI-Strategie des Unternehmens nicht die erwarteten Ergebnisse liefert. In einem internen Meeting stellte der CEO fest, dass sich das Entwicklungstempo der KI-Agenten nicht so beschleunigt hat, wie es das Management geplant hatte. Dies zeigt, dass der Prozess, menschliche Arbeit durch KI in der Technologiewelt zu ersetzen, komplexer ist als gedacht. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Reuters teilte Zuckerberg den Mitarbeitern bei einer internen Sitzung am Donnerstag mit, dass die Transformation der KI-Agenten nicht wie erwartet "beschleunigt" sei. Zuvor war die Meta-Führung davon überzeugt, dass diese Technologien die Arbeitseffizienz drastisch steigern und viele Prozesse automatisieren würden. In der Praxis erfordert die Implementierung neuer Systeme und deren Einsatz als Ersatz für Menschen jedoch deutlich mehr Zeit.

Anfang des Jahres hatte Meta fast 10 Prozent seiner Belegschaft entlassen, was etwa 8.000 Mitarbeitern entspricht. Laut Bloomberg wurden weitere 7.000 Mitarbeiter in verschiedene KI-Abteilungen versetzt, darunter eine spezielle Gruppe namens "Agent Transformation". Zuckerberg räumte ein, dass diese Entlassungen und Umstrukturierungsprozesse nicht so "reibungslos" verliefen wie erhofft.

Personalwechsel und unerwartete Herausforderungen

Laut dem Unternehmenschef wurden die Massenentlassungen durchgeführt, um sich an die Veränderungen auf dem Technologiemarkt anzupassen. Das Management befürchtete, dass Meta im Wettbewerb zurückfallen könnte, wenn keine schnellen Maßnahmen ergriffen würden. Die Vorteile der neuen KI-Struktur haben sich jedoch noch nicht vollständig gezeigt. Zuckerberg hofft, dass die getätigten Investitionen in den nächsten 3 bis 6 Monaten Früchte tragen werden.

Gleichzeitig kursieren verschiedene Berichte über das Arbeitsklima bei Meta. Einige Ingenieure beschreiben den Arbeitsalltag in den neu gegründeten KI-Abteilungen als extrem belastend und psychisch stressig. Dies deutet auf interne Schwierigkeiten im technologischen Wettlauf hin. Auch für Experten ist dies eine wichtige Lektion: Selbst die größten Tech-Giganten machen Fehler beim Personalmanagement während der KI-Integration.

Meta plant, in diesem Jahr eine astronomische Summe von bis zu 145 Milliarden Dollar in die Entwicklung seiner KI-Infrastruktur zu investieren. Diese Mittel fließen hauptsächlich in die Erhöhung der Rechenleistung und das Training neuer Modelle. Durch den Kauf modernster Chips von Anbietern wie NVIDIA will das Unternehmen seine Position gegenüber ChatGPT und anderen Wettbewerbern stärken.

Zusammenfassend zeigt das Beispiel Meta, dass die KI-Revolution ein komplexer Prozess ist, der nicht nur Algorithmen, sondern auch Management und Personalressourcen betrifft. Zuckerbergs Aussage hat die Kluft zwischen technologischem Optimismus und den realen Möglichkeiten erneut verdeutlicht.