Arnautovich wendet sich nach Spiel gegen Spanien an Teamkollegen

Marko Arnautovich, Stürmer der österreichischen Nationalmannschaft, äußerte sich nach der Begegnung gegen Spanien im Achtelfinale der WM 2026.

Der erfahrene Fußballer erkannte die Überlegenheit des Gegners an, betonte jedoch, dass sich das Spielszenario komplett hätte ändern können, wenn Österreich das erste Tor erzielt hätte.

„Wenn ein starker Gegner gewinnt, muss man das anerkennen“

Arnautovich bewertete den souveränen Sieg Spaniens als verdient.

„Wenn der Gegner stärker ist und einen überzeugenden Sieg einfährt, muss man das akzeptieren“, sagte er.

Gleichzeitig merkte der Stürmer an, dass auch Österreich die Chance gehabt hätte, das Spielgeschehen zu beeinflussen.

„Ich denke, wenn wir das erste Tor gemacht hätten, hätte das Spiel anders verlaufen können“.

Lob für Spanien

Marko Arnautovich würdigte ausdrücklich die Stärke der spanischen Nationalmannschaft.

„Ich habe großen Respekt vor Spanien. Es ist eine großartige Mannschaft und zweifellos einer der Hauptfavoriten dieser Weltmeisterschaft“, so der Fußballer.

„Kopf hoch“

Obwohl die Teilnahme Österreichs an der WM beendet ist, rief Arnautovich seine Teamkollegen dazu auf, nicht den Mut zu verlieren.

„Die Jungs sollten nicht zu traurig sein. Kopf hoch – wir konnten erneut Geschichte schreiben“, zitierte die offizielle FIFA-Website seine Worte.

Österreich hat im Play-off gegen einen starken Gegner wie Spanien die Chance verpasst. Doch aus Sicht von Arnautovich bleibt die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ein historisches Ergebnis für den Fußball des Landes.