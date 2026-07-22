Emiliano Martinez denkt über Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft nach

Der erfahrene Torhüter der argentinischen Nationalmannschaft, Emiliano Martinez, hat die Möglichkeit eines Rücktritts aus dem internationalen Fußball nach der Niederlage im Finale der Weltmeisterschaft 2026 angedeutet. Im Finale des Turniers, das in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wurde, verlor die argentinische Nationalmannschaft mit 1:0 gegen Spanien und konnte ihren Weltmeistertitel nicht verteidigen. Dies berichtet Goal.com .

Diese Niederlage war ein unerwarteter Schlag für den Weltmeister von 2022. Über seine Social-Media-Kanäle entschuldigte sich Emiliano Martinez bei den Fans und betonte, dass er alles für den Erfolg des Teams gegeben habe. Seinen Worten zufolge belastet es ihn mental sehr, dass der Traum, zweimal in Folge Weltmeister zu werden und Geschichte zu schreiben, nicht in Erfüllung ging.

Zweifel an der Zukunft

In seiner Stellungnahme verhehlte der 33-jährige Torhüter nicht, dass er ernsthaft über einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nachdenkt. "Ehrlich gesagt, der aktuelle Schmerz ist mit Worten nicht zu beschreiben. Es gibt vieles, worüber ich nachdenken muss: wie es weitergeht, den richtigen Weg zu finden und ob es vielleicht an der Zeit ist, einen Schritt zurückzutreten", betonte der Torhüter.

Während legendäre Teamkollegen wie Lionel Messi noch keine endgültige Entscheidung getroffen haben, hat Martinez' Aussage in der argentinischen Fußballwelt für große Diskussionen gesorgt. Der Torhüter erklärte, er habe alles getan, um seinem Land und seinen Teamkollegen zu helfen, doch das Scheitern im Finale habe ihn mental erschöpft.

Emiliano Martinez trug maßgeblich zum Sieg Argentiniens bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar bei und wurde als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet. Sein einzigartiger Charakter und seine Fähigkeiten im Elfmeterschießen machten ihn zu einem der bekanntesten Torhüter der Welt. Die Niederlage im Finale 2026 stellt nun jedoch seine Zukunft im Nationalteam in Frage.

Bisher haben der argentinische Fußballverband und das Trainerteam noch keine offizielle Stellungnahme zum möglichen Rücktritt des Torhüters abgegeben. Experten sind der Meinung, dass Martinez weiterhin auf hohem Niveau spielen kann, doch sein mentaler Zustand und die Suche nach neuer Motivation werden bei seiner endgültigen Entscheidung eine entscheidende Rolle spielen.