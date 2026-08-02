Superliga: Wer wird Trainer des Monats Juli?

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Superliga: Wer wird Trainer des Monats Juli?

Der Trainer-Kampf in der Superliga! Die PFL hat vier Nominiert für den Juli bekannt gegeben. Der Wettbewerb ist hart und die Ergebnisse sind äußerst spannend! Welcher Coach war im Juli am besten und welches Team erzielte die meisten Tore?

In der Usbekischen Superliga herrscht jeden Monat ein harter Konkurrenzkampf unter den Trainern. Im Juli wurden vier Spezialisten als Finalisten ausgezeichnet. Werfen Sie einen Blick auf die intensive Rivalität und die Ergebnisse – den Gewinner erfahren Sie am Ende des Artikels!

Nominiert und Ergebnisse

  • Mirjalol Qosimov (AGMK): 3 Spiele, 3 Siege, Torverhältnis 9:4

  • Islom Ismoilov (Neftchi): 3 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden, Torverhältnis 8:3

  • Vadim Abramov (Dinamo): 3 Spiele, 3 Siege, Torverhältnis 7:4

  • Ro‘ziqul Berdiyev (Nasaf): 3 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden, Torverhältnis 5:2

Superliga: Wer wird Trainer des Monats Juli?

Wichtige Aspekte

  • Die Mannschaften von Qosimov und Abramov gewannen alle ihre Spiele.

  • Ismoilov und Berdiyev verbuchten zwei Siege und ein Unentschieden.

  • Die Unterschiede in Offensive und Defensive machten den Wettbewerb noch interessanter.

Spannung und Prognosen

  • Welcher Trainer wird der beste des Monats?

  • Anhand von Torverhältnis und Ergebnissen ist es nicht einfach, den Sieger vorherzusagen.

Welcher Trainer wird Ihrer Meinung nach der beste im Juli? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden und Fußballfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!

Mirjalol QosimovAGMKNeftchiDinamoNasaf
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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