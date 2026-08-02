Randal Kolo Muani steht vor Transfer zu Turiner Klub

Der französische Nationalstürmer Randal Kolo Muani ist zu medizinischen Untersuchungen in Turin eingetroffen. Wie Football Italia berichtet, hat sich der italienische Klub Juventus mit Paris Saint-Germain über einen Transfer des Spielers für eine garantierte Ablösesumme von 38 Millionen Euro plus zusätzlicher Boni geeinigt, berichtet Goal.com .

Nach seiner Landung am Flughafen Turin am Samstagabend begab sich der französische Stürmer sofort in das clubeigene J-Medical-Zentrum. Spezialisten unterziehen den körperlichen Zustand des Spielers einer umfassenden Untersuchung. Der Gesamtwert dieses Transfers wird inklusive Boni voraussichtlich 50 Millionen Euro erreichen.

Transferdetails und Vertragsstruktur

Nach langwierigen Verhandlungen zwischen den beiden europäischen Granden verwarf die Juventus-Führung den ursprünglichen Leihplan und beschloss, den Stürmer fest zu verpflichten. Um die Forderungen von Paris Saint-Germain zu erfüllen, einigten sich die Parteien auf eine garantierte Summe von 38 Millionen Euro und 12 Millionen Euro an Boni.

Für den Stürmer, der sich beim Pariser Klub keinen Stammplatz erkämpfen konnte und nicht in die Taktik des Cheftrainers passte, öffnet dieser Wechsel ein neues Kapitel in seiner Karriere. Juventus wiederum will seine Offensivabteilung vor der neuen Saison weiter verstärken.

Bisherige Erfahrung und Zukunftspläne

Turiner Fans ist der Name Randal Kolo Muani bestens bekannt. Zuvor spielte er in der Rückrunde der Saison 2024/25 auf Leihbasis für Juventus und erzielte dabei 8 Tore in 16 Serie-A-Spielen. In der vergangenen Saison war er an den englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur ausgeliehen.

Die Vereinsverantwortlichen beobachten das Potenzial des Spielers bereits seit längerer Zeit. Sollten alle medizinischen Checks und offiziellen Dokumente bis Sonntag vollständig abgeschlossen sein, könnte Kolo Muani am Abend zur Saisonvorbereitungsreise der Mannschaft aufbrechen. Dies wird ihm ermöglichen, sich schnellstmöglich an seine neuen Mitspieler und das Trainerteam zu gewöhnen.