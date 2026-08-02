Kevin De Bruyne könnte zu Galatasaray wechseln

Der türkische Verein Galatasaray hat ernsthafte Bemühungen gestartet, den Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne von Napoli zu verpflichten. Die Tatsache, dass die Karriere des 35-jährigen belgischen Routiniers in Italien nicht wie gewünscht verläuft und er mit der sportlichen Ausrichtung des Klubs aus Neapel unzufrieden ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Transfers. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von Goal.com zufolge hat Transferexperte Ekrem Konur mitgeteilt, dass die türkischen Giganten ein beträchtliches Angebot vorbereiten, um den erfahrenen Spielmacher im aktuellen Transferfenster nach Istanbul zu holen. Auch wenn die Vertragsbedingungen und finanziellen Details noch nicht vollständig offengelegt wurden, hofft der Istanbuler Klub auf die Realisierung dieses Transfers.

Schwierige Saison in Italien und taktische Konflikte

Für Kevin De Bruyne, der als ablösefreier Spieler von Manchester City nach Italien gewechselt war, verlief die Debütsaison im Stadio Diego Armando Maradona unruhig. Er kam in allen Wettbewerben nur auf 21 Einsätze, erzielte 5 Tore und gab 4 Vorlagen. Dennoch war seine Leistung nicht konstant.

Hauptgrund für die Unzufriedenheit des Spielers waren taktische Missverständnisse mit dem ehemaligen Cheftrainer Antonio Conte. Der Mittelfeldspieler, der sich offen über die defensive Spielweise beklagte, machte keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit mit der 5-4-1-Formation des Teams. Öffentliche Äußerungen und der Abgang des Trainers am Saisonende verschärften die interne Klubkrise weiter.

Klare Haltung der Vereinsverantwortlichen

Trotz der in der Öffentlichkeit verbreiteten Berichte versucht die Führung von Napoli, die Situation zu entschärfen. Sportdirektor Giovanni Manna betonte, dass man die Aussagen des Spielers zwar nicht gutgeheißen habe, ihn aber weiterhin als wichtigen Teil der Mannschaft betrachte.

Manna stellte unmissverständlich klar, dass Kevin De Bruyne unter Vertrag steht und seine Pflichten erfüllen muss. Dem Sportdirektor zufolge entscheidet Kevin De Bruyne seinen Abgang nicht selbst und muss dem Trainer als Teil des Projekts zur Verfügung stehen.

Derzeit zielt die Führung von Galatasaray darauf ab, die Unzufriedenheit des Spielers in Italien auszunutzen. Sollten sich die Parteien einigen, könnte einer der spektakulärsten Wechsel des Sommertransferfensters über die Bühne gehen.