Seit einigen Wochen versuchte der Verein, den Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft und von Istanbul Başakşehir Eldor Shomurodovunter Vertrag zu nehmen, doch Trabzonspor sah sich gezwungen, offiziell von diesem Plan zurückzutreten. Dies berichtete die einflussreiche türkische Medienquelle haber61.net. Der Cheftrainer von Trabzonspor,

Fatih Tekke, wollte den usbekischen Torjäger unbedingt in seinem Team sehen und hatte offen erklärt: „Eldor Shomurodov passt sehr gut zu meiner Spielstrategie.“Finanzielle Forderungen wurden jedoch zum Hindernis für den Transfer.

15-20 Millionen Euro und 2 angebotene Spieler

Die Führung von Trabzonspor schlug in den Verhandlungen mit dem Istanbuler Club verschiedene Optionen vor:

Der Preis von Başakşehir: Das Istanbuler Team bewertete den 31-jährigen Stürmer, der als aktueller Torschützenkönig der türkischen Süper Lig glänzt, auf etwa 15-20 Millionen Euro; Das Angebot von Trabzonspor:

Um den Preis zu drücken, boten die Trabzoner an, den türkischen Stürmer Umut Nayir oder den französischen defensiven Mittelfeldspieler Batista Mendy in den Transfer einzubeziehen und zusätzlich5 Millionen Euro in bar zu zahlen. Finanzielle Einschränkungen und das Scheitern der Verhandlungen

Während der Transfergespräche wurden die von Istanbul geforderte Ablösesumme sowie Shomurodovs persönliche Gehaltsforderungen von der Trabzonspor-Führung als zu hoch eingestuft:

Disziplin und Entscheidung:

Da man die finanzielle Stabilität und die Budgetgrenzen nicht gefährden wollte, beschloss Trabzonspor, keine weiteren Schritte in Bezug auf den Transfer zu unternehmen und die Verhandlungen zu beenden; Nuri Şahins wichtige Waffe:

Türkische Experten hatten bereits zuvor betont, wie wichtig Eldor Shomurodov für das von Nuri Şahin trainierte Team ist. Die Vereinsführung wollte den hellsten Star der Liga nicht billig an Konkurrenten abgeben. Ein furioser Start in die neue Saison

Eldor Shomurodov rechtfertigt seinen Marktwert mit seiner Leistung auf dem Platz voll und ganz:

2 Tore in 2 Spielen: