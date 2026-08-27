Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt

·15·Sport
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt

Seit einigen Wochen versuchte der Verein, den Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft und von Istanbul Başakşehir Eldor Shomurodovunter Vertrag zu nehmen, doch Trabzonspor sah sich gezwungen, offiziell von diesem Plan zurückzutreten. Dies berichtete die einflussreiche türkische Medienquelle haber61.net. Der Cheftrainer von Trabzonspor,

Fatih Tekke, wollte den usbekischen Torjäger unbedingt in seinem Team sehen und hatte offen erklärt: „Eldor Shomurodov passt sehr gut zu meiner Spielstrategie.“Finanzielle Forderungen wurden jedoch zum Hindernis für den Transfer.

15-20 Millionen Euro und 2 angebotene Spieler

Die Führung von Trabzonspor schlug in den Verhandlungen mit dem Istanbuler Club verschiedene Optionen vor:

  • Der Preis von Başakşehir: Das Istanbuler Team bewertete den 31-jährigen Stürmer, der als aktueller Torschützenkönig der türkischen Süper Lig glänzt, auf etwa 15-20 Millionen Euro; Das Angebot von Trabzonspor:

  • Um den Preis zu drücken, boten die Trabzoner an, den türkischen Stürmer Umut Nayir oder den französischen defensiven Mittelfeldspieler Batista Mendy in den Transfer einzubeziehen und zusätzlich5 Millionen Euro in bar zu zahlen. Finanzielle Einschränkungen und das Scheitern der Verhandlungen

Während der Transfergespräche wurden die von Istanbul geforderte Ablösesumme sowie Shomurodovs persönliche Gehaltsforderungen von der Trabzonspor-Führung als zu hoch eingestuft:

Disziplin und Entscheidung:

  • Da man die finanzielle Stabilität und die Budgetgrenzen nicht gefährden wollte, beschloss Trabzonspor, keine weiteren Schritte in Bezug auf den Transfer zu unternehmen und die Verhandlungen zu beenden; Nuri Şahins wichtige Waffe:

  • Türkische Experten hatten bereits zuvor betont, wie wichtig Eldor Shomurodov für das von Nuri Şahin trainierte Team ist. Die Vereinsführung wollte den hellsten Star der Liga nicht billig an Konkurrenten abgeben. Ein furioser Start in die neue Saison

Eldor Shomurodov rechtfertigt seinen Marktwert mit seiner Leistung auf dem Platz voll und ganz:

2 Tore in 2 Spielen:

  • Der usbekische Stürmer hat bereits in den ersten 2 Spielen der neuen Saison der türkischen Meisterschaft 2 Tore erzielt und damit erneut bewiesen, dass er auch in dieser Saison der wichtigste Leistungsträger von Başakşehir ist., bu mavsumda ham «Bashakshehir»ning asosiy yetakchisi ekanini yana bir bor isbotladi.

Eldor ShomurodovTrabzonsporIstanbul BaşakşehirSüper LigFußball-Transfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Historisches Ereignis in der Champions League: Rachmonalijew und Chusanow in der LigaphaseHistorisches Ereignis in der Champions League: Rachmonalijew und Chusanow in der LigaphaseHeute, 06:145 Tore: Tottenham überrollt Charlton, Debüttor und Assist für Savio5 Tore: Tottenham überrollt Charlton, Debüttor und Assist für SavioHeute, 06:01Überraschender Wechsel in der PL: Newcastle gibt Transfer von City-Mittelfeldspieler bekanntÜberraschender Wechsel in der PL: Newcastle gibt Transfer von City-Mittelfeldspieler bekanntHeute, 05:57Mbappe-Gala im Bernabeu: Wie hat sich Real Madrid nach der Halbzeitansprache verändert?Mbappe-Gala im Bernabeu: Wie hat sich Real Madrid nach der Halbzeitansprache verändert?Heute, 05:52Fenerbahçe, AEK und Viking in der Champions-League-Ligaphase!Fenerbahçe, AEK und Viking in der Champions-League-Ligaphase!Heute, 05:48Real Madrid feiert einen überzeugenden Sieg gegen Real SociedadReal Madrid feiert einen überzeugenden Sieg gegen Real SociedadHeute, 02:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)