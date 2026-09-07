Der berühmte englische MMA-Star Michael „Venom“ Page hat nach seinem Nursulton Ruziboev Sieg, der umstritten war und die Fans langweilte, seine eigene Leistung scharf kritisiert. Der 39-jährige Athlet, der seinen letzten Kampf unter seinem aktuellen UFC-Vertrag bestritt, gab zu, dass er zutiefst enttäuscht darüber sei, die versprochene spektakuläre Show nicht geliefert zu haben, und signalisierte seine Bereitschaft, seinen Kampfstil radikal zu ändern, um seine Zukunft in der Promotion zu sichern.

„Es macht mich wütend, dass ich mich zurückgehalten habe“: Pages innere Unzufriedenheit

Der britische Kämpfer verbarg seine Gefühle nach dem dreiründigen Schlagabtausch nicht:

Das unangenehme Gefühl nach dem Sieg: „Das Schlimmste ist, dass ich mich trotz des Sieges körperlich hervorragend fühle. Das beweist, dass ich nicht alles gegeben habe, und das Ergebnis spiegelt das wider“, sagte Page;

Der Fehler des Strebens nach Perfektion: Der Kämpfer betonte, dass er das Tempo des Kampfes gedrosselt habe, weil er versuchte, jeden Schlag zu sauber, präzise und sicher auszuführen;

„Die Fans verdienen das nicht“: „Es macht mich wütend, dass ich das Gefühl hatte, mich zurückzuhalten, als ich das Octagon betrat. Ich hätte den Fans viel mehr bieten müssen. Sowohl die Fans als auch die UFC verdienen einen echten Kampf“, klagte der englische Athlet.

Taktik opfern: Wird sich der Kampfstil jetzt ändern?

Page ist gezwungen, seine Muster zu durchbrechen, um in der Liga zu bleiben und seinen Unterhaltungswert zurückzugewinnen:

Strategie, dem Gegner eine Chance zu geben: Der britische Veteran plant nun, seine Position etwas offener zu lassen, damit seine Gegner freier nach vorne drängen können;

Spektakel in Gefahr: „Vielleicht macht mich das defensiv etwas schwächer, aber ich werde durch ein hohes Arbeitspensum und mehr Schlagabtausche spektakuläre Siege erzielen“, teilte er seine taktischen Pläne mit;

Eine neue Phase im Training: Der Athlet beabsichtigt, bei Null anzufangen und im Sparring einen neuen, risikofreudigeren und aktiveren Stil zu testen.

UFC-Vertrag beendet: „Gebt mir einen stärkeren Gegner!“

Der nächste Schritt für Page wird die entscheidende Prüfung seiner Karriere sein:

Ende der Vereinbarung: Nursulton Ruziboevwar der letzte Kampf im offiziellen UFC-Vertrag des englischen Kämpfers;

Offener Dialog mit Dana White und der Liga: Page bereitet sich darauf vor, sich mit dem Management zusammenzusetzen, um die Bedingungen eines neuen Vertrags persönlich zu besprechen;

Ehrgeizige Herausforderung: „Hört zu, ich werde beweisen, dass ich einen viel besseren Kampf zeigen kann als diesen. Gebt mir die stärksten Gegner in den Rankings, und ich werde dem Publikum ein völlig anderes Spektakel bieten“, wandte er sich mutig an das UFC-Management.

Glauben Sie, dass Michael Page zu seinem früheren Knockout-Künstler-Image zurückkehren kann, wenn er auf stärkere Gegner trifft, oder wird sein pragmatischer und vorsichtiger Stil mit 39 Jahren unverändert bleiben? UFC Sollte die UFC einen neuen Vertrag mit dem englischen Star abschließen, der Nursulton Ruziboev umstritten besiegt hat? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!