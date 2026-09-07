Im Rahmen des 7. Spieltags der Schweizer Super League empfing einer der renommiertesten Klubs des Landes, der FC Basel, den Tabellenführer FC Lugano. In einer intensiven und hart umkämpften Partie zeigten die Gäste große Moral und sicherten sich einen glänzenden 3:1-Sieg. Der Nationalspieler aus Usbekistan, Behruz Karimov spielte auf Anweisung des Trainerstabs überraschend über die vollen 90 Minuten im Mittelfeld und erntete für seine Vielseitigkeit großes Lob von Schweizer Experten und Fans.

Ein feuriges Comeback in der zweiten Halbzeit: 3 unbeantwortete Treffer von Lugano

In einem prestigeträchtigen Duell, das torlos in die Pause ging, spielten sich die entscheidenden Szenen erst nach dem Seitenwechsel ab:

Der schnelle Treffer des FC Basel: In der 47. Minute brachte der eingewechselte Legionär Metino den FC Basel in Führung (1:0);

Der Ausgleich: Nur 12 Minuten später, in der 59. Minute, glich Lugano durch eine präzise Aktion von Yanis Cimignani aus (1:1);

Entscheidende Angriffe: Die Gäste erhöhten den Druck und überrumpelten die gegnerische Abwehr – Uran Bislimi und Ahmad Kendouci trafen kurz hintereinander und stellten den Endstand von 1:3 her.

Behruz Karimovs neue Rolle: Vom Verteidiger zum Mittelfeldregisseur

Unser Landsmann zeigte in dieser Begegnung völlig neue taktische Facetten:

Volle 90 Minuten im Mittelfeld: Der eigentlich in der Defensive beheimatete Karimov agierte diesmal als zentraler Mittelfeldspieler und absolvierte die gesamte Spielzeit;

Lob von Trainer und Fans: Behruz' Aktivität bei der Balleroberung, sein Pressing und seine Ruhe beim Spielaufbau gehörten zu den Höhepunkten der Partie;

Taktische Vielseitigkeit: Die Fähigkeit, im modernen Fußball auf mehreren Positionen auf hohem Niveau zu agieren, hebt den Stellenwert des usbekischen Legionärs im Team auf ein neues Level.

100-Prozent-Quote: Der Titelkampf zwischen Lugano und Young Boys

Dieser Sieg unterstreicht die absolute Dominanz von Lugano in der laufenden Saison:

18 Punkte aus 6 Spielen: Lugano ist das einzige Team der Liga, das noch keinen einzigen Punkt abgegeben hat, und steht nun bei 18 Zählern;

Europapokal und ein Nachholspiel: Da der Klub in der Gruppenphase der UEFA Conference League antritt, hat er ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz in der nationalen Meisterschaft;

Young Boys fallen zurück: Der ärgste Verfolger, die Young Boys, kommt nach einem Remis an diesem Spieltag auf 15 Punkte aus 7 Spielen und liegt hinter dem Spitzenreiter. Experten sind sich einig, dass der Titelkampf in dieser Saison zwischen diesen beiden Teams entschieden wird.

Entdeckung bei der Weltmeisterschaft, Anteil für Surkhon und Vertrag bis 2031

Behruz Karimovs Marktwert steigt rasant:

Glanzauftritt bei der WM: Der Verteidiger rückte durch seine souveränen und starken Leistungen für die usbekische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 in den Fokus internationaler Scouts;

Der Profit für Surkhon: Das junge Talent entschied sich für den Karrierestart in der Schweiz. Sein ehemaliger Verein, Surkhon Termez, erhielt 240.000 Euro Ablöse und sicherte sich eine Weiterverkaufsbeteiligung von 10 Prozent;

1 Million Euro Marktwert und langfristiger Vertrag: Aktuell taxieren renommierte Portale den Marktwert von Karimov auf 1 Million Euro; sein Vertrag bei Lugano läuft bis zum Sommer 2031.

Wie wird sich Behruz Karimovs Versetzung ins Mittelfeld Ihrer Meinung nach auf seine Zukunft in der Nationalmannschaft auswirken? Kann Lugano in dieser Saison die Schweizer Meisterschaft gewinnen und unserem Landsmann den Weg in eine der Top-5-Ligen ebnen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!