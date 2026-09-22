Top Ten: Das Medaillenrennen bei den Asienspielen in Nagoya erreicht die heiße Phase

·18·Sport
Top Ten: Das Medaillenrennen bei den Asienspielen in Nagoya erreicht die heiße Phase

Die ersten zwei Tage der XX. Asienspiele in Nagoya, Japan, haben den intensiven Wettbewerb auf der sportlichen Landkarte des Kontinents deutlich gemacht. Nach Abschluss des zweiten Turniertages, an dem bereits 29 Länderdelegationen mindestens eine Medaille gewonnen haben, hat die Volksrepublik China ihre absolute Vormachtstellung unter Beweis gestellt und lässt der Konkurrenz kaum eine Chance. Mit 12 Goldmedaillen an einem einzigen Tag führen die Athleten aus dem Reich der Mitte die Gesamtwertung mit insgesamt 23 Goldmedaillen an. Gastgeber Japan (8 Gold) und Südkorea (5 Gold) belegen traditionell die weiteren Plätze in den Top Drei.

Unter den zentralasiatischen Teams hat sich Kasachstan mit 4 Goldmedaillen sensationell auf den 4. Platz vorgearbeitet. Die usbekische Nationalmannschaft konnte dank des Sieges des Karateka Abdulvahob Rashidov ihre Medaillenausbeute erweitern und sich gemeinsam mit Myanmar einen Platz in den Top Ten sichern (Plätze 9-10). Unser Team hält nun einen kompletten Medaillensatz: 1 Gold, 1 Silber und 1 Bronze.

Wird die usbekische Delegation mit dem Beginn der Ringer-, Box- und Judowettbewerbe in die Top Fünf einziehen können? Kann jemand den Rekordlauf Chinas stoppen, und welche Athleten versprechen uns am dritten Tag neue Siege?

«23 Goldmedaillen für China, der Vorstoß Kasachstans und die Reserven Usbekistans»: Die 5 wichtigsten Kennzahlen des 2. Tages

Die wichtigsten statistischen Daten des zweiten Tages der Asienspiele in Nagoya:

  • Chinas beispielloser Druck: Die Athleten aus dem Reich der Mitte haben 23 Gold-, 10 Silber- und 5 Bronzemedaillen (insgesamt 38 Medaillen) gesammelt und liegen damit mehr als doppelt so weit vorn wie ihre Verfolger;

  • Usbekistans kompletter Satz: Unsere Delegation hat bisher 1 Gold-, 1 Silber- und 1 Bronzemedaille auf dem Konto und belegt in der Gesamtwertung die Plätze 9-10;

  • Der Rashidov-Effekt: Die Goldmedaille von Abdulvahob Rashidov im Karate, bei der er den Gastgeber besiegte, ermöglichte Usbekistan den Einzug in die Top 10;

  • Wettbewerb unter Nachbarn: Kasachstan liegt mit 4 Goldmedaillen fest auf dem 4. Platz, Kirgisistan steht mit 3 Bronzemedaillen auf dem 20. Platz und Tadschikistan hat 1 Bronzemedaille;

  • 29 Länder auf dem Podium: Nach Abschluss des zweiten Tages haben es insgesamt 29 nationale olympische Komitees Asiens geschafft, Medaillen zu gewinnen.

XX. Asienspiele (Nagoya): Medaillenspiegel nach dem 2. Tag

Vergleich der Platzierungen der führenden Nationen und der zentralasiatischen Vertreter:

Platz

Land / Delegation

Gold

Silber

Bronze

Gesamt

1

Volksrepublik China

23

10

5

38

2

Japan (Gastgeber)

8

12

12

32

3

Republik Korea

5

3

15

23

4

Kasachstan

4

1

3

8

...

...

...

...

...

...

9-10

Usbekistan

1

1

1

3

9-10

Myanmar

1

1

1

3

...

...

...

...

...

...

20

Kirgisistan

0

0

3

3

29

Tadschikistan

0

0

1

1

Sportanalyse: Warum Usbekistans wahre Aufholjagd jetzt erst beginnt?

Fazit internationaler Analysten und nationaler Sportkommentatoren:

  • Die «schwere Artillerie» ist noch nicht im Einsatz: An den ersten Tagen der Asienspiele fanden hauptsächlich Schwimmen, Turnen und einige Kampfsportarten statt; Usbekistans wichtigste «Medaillenfabriken» – Boxen, Freistil- und griechisch-römisches Ringen, Gewichtheben und Taekwondo – starten erst jetzt;

  • Goldreserven im Boxen und Ringen: Usbekistan gilt als absoluter Spitzenreiter im Boxen und Ringen in Asien; sobald diese Finals beginnen, wird die Anzahl der Goldmedaillen unserer Delegation sprunghaft ansteigen und ein Vorrücken auf die Plätze 4-5 ist garantiert;

  • Faktor regionaler Wettbewerb: Die Aktivität des kasachischen Teams in den ersten Tagen spornt die usbekischen Athleten zusätzlich an; die Duelle auf den Ringermatten und im Boxring werden den Spitzenreiter Zentralasiens bestimmen;

  • Strammer Zeitplan und Regeneration: Ab dem 3. Wettkampftag wird die Anzahl der Medaillen sprunghaft ansteigen; die Rolle der neu hinzugezogenen internationalen Physiotherapeuten und medizinischen Fachkräfte im Stab des Nationalteams wird sich genau in dieser intensiven Phase auszahlen.

Die Asienspiele in Nagoya werden zu einer weiteren historischen Bühne für den usbekischen Sport, um neue Höhen zu erreichen, und die wichtigsten Auszeichnungen stehen noch bevor.

Glauben Sie, dass die usbekische Delegation am Ende dieser Asienspiele einen Platz in den Top 5 erreichen kann? Wie viele Goldmedaillen erwarten Sie von unseren Boxern und Ringern? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Prognosen und Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen Analyseartikel über das Medaillenrennen in Nagoya mit allen Sportbegeisterten!

XX. AsienspieleAbdulvahob RashidovNagoyaKasachstanSportanalyse
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

«Kaskade von Finten und ein präziser Pass»: Der 19-jährige Behruz Karimov glänzt erneut in der Schweiz«Kaskade von Finten und ein präziser Pass»: Der 19-jährige Behruz Karimov glänzt erneut in der SchweizHeute, 06:40Schwarze Tage wie vor 16 Jahren: Tottenham am Tabellenende, was wird aus De Zerbi?Schwarze Tage wie vor 16 Jahren: Tottenham am Tabellenende, was wird aus De Zerbi?Heute, 06:30Ballon d'Or 2026 Sensation: Lamine Yamal führt, Messi in den Top 5Ballon d'Or 2026 Sensation: Lamine Yamal führt, Messi in den Top 5Heute, 06:23„Keine Schuld bei den Schiedsrichtern, das Team hat keinen Plan“: Claude Makélélé kritisiert Real Madrid„Keine Schuld bei den Schiedsrichtern, das Team hat keinen Plan“: Claude Makélélé kritisiert Real MadridHeute, 06:17Arman Tsarukyan kündigt Rückkehr ins Oktagon nach K.o.-Sieg bei UFC 331 anArman Tsarukyan kündigt Rückkehr ins Oktagon nach K.o.-Sieg bei UFC 331 anHeute, 06:104 Tore und ein Comeback: Qizilqum besiegt Xorazm in Urganch mit 3:14 Tore und ein Comeback: Qizilqum besiegt Xorazm in Urganch mit 3:1Heute, 06:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt