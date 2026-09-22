Die ersten zwei Tage der XX. Asienspiele in Nagoya, Japan, haben den intensiven Wettbewerb auf der sportlichen Landkarte des Kontinents deutlich gemacht. Nach Abschluss des zweiten Turniertages, an dem bereits 29 Länderdelegationen mindestens eine Medaille gewonnen haben, hat die Volksrepublik China ihre absolute Vormachtstellung unter Beweis gestellt und lässt der Konkurrenz kaum eine Chance. Mit 12 Goldmedaillen an einem einzigen Tag führen die Athleten aus dem Reich der Mitte die Gesamtwertung mit insgesamt 23 Goldmedaillen an. Gastgeber Japan (8 Gold) und Südkorea (5 Gold) belegen traditionell die weiteren Plätze in den Top Drei.

Unter den zentralasiatischen Teams hat sich Kasachstan mit 4 Goldmedaillen sensationell auf den 4. Platz vorgearbeitet. Die usbekische Nationalmannschaft konnte dank des Sieges des Karateka Abdulvahob Rashidov ihre Medaillenausbeute erweitern und sich gemeinsam mit Myanmar einen Platz in den Top Ten sichern (Plätze 9-10). Unser Team hält nun einen kompletten Medaillensatz: 1 Gold, 1 Silber und 1 Bronze.

Wird die usbekische Delegation mit dem Beginn der Ringer-, Box- und Judowettbewerbe in die Top Fünf einziehen können? Kann jemand den Rekordlauf Chinas stoppen, und welche Athleten versprechen uns am dritten Tag neue Siege?

«23 Goldmedaillen für China, der Vorstoß Kasachstans und die Reserven Usbekistans»: Die 5 wichtigsten Kennzahlen des 2. Tages

Die wichtigsten statistischen Daten des zweiten Tages der Asienspiele in Nagoya:

Chinas beispielloser Druck: Die Athleten aus dem Reich der Mitte haben 23 Gold-, 10 Silber- und 5 Bronzemedaillen (insgesamt 38 Medaillen) gesammelt und liegen damit mehr als doppelt so weit vorn wie ihre Verfolger;

Usbekistans kompletter Satz: Unsere Delegation hat bisher 1 Gold-, 1 Silber- und 1 Bronzemedaille auf dem Konto und belegt in der Gesamtwertung die Plätze 9-10;

Der Rashidov-Effekt: Die Goldmedaille von Abdulvahob Rashidov im Karate, bei der er den Gastgeber besiegte, ermöglichte Usbekistan den Einzug in die Top 10;

Wettbewerb unter Nachbarn: Kasachstan liegt mit 4 Goldmedaillen fest auf dem 4. Platz, Kirgisistan steht mit 3 Bronzemedaillen auf dem 20. Platz und Tadschikistan hat 1 Bronzemedaille;

29 Länder auf dem Podium: Nach Abschluss des zweiten Tages haben es insgesamt 29 nationale olympische Komitees Asiens geschafft, Medaillen zu gewinnen.

XX. Asienspiele (Nagoya): Medaillenspiegel nach dem 2. Tag

Vergleich der Platzierungen der führenden Nationen und der zentralasiatischen Vertreter:

Platz Land / Delegation Gold Silber Bronze Gesamt 1 Volksrepublik China 23 10 5 38 2 Japan (Gastgeber) 8 12 12 32 3 Republik Korea 5 3 15 23 4 Kasachstan 4 1 3 8 ... ... ... ... ... ... 9-10 Usbekistan 1 1 1 3 9-10 Myanmar 1 1 1 3 ... ... ... ... ... ... 20 Kirgisistan 0 0 3 3 29 Tadschikistan 0 0 1 1

Sportanalyse: Warum Usbekistans wahre Aufholjagd jetzt erst beginnt?

Fazit internationaler Analysten und nationaler Sportkommentatoren:

Die «schwere Artillerie» ist noch nicht im Einsatz: An den ersten Tagen der Asienspiele fanden hauptsächlich Schwimmen, Turnen und einige Kampfsportarten statt; Usbekistans wichtigste «Medaillenfabriken» – Boxen, Freistil- und griechisch-römisches Ringen, Gewichtheben und Taekwondo – starten erst jetzt;

Goldreserven im Boxen und Ringen: Usbekistan gilt als absoluter Spitzenreiter im Boxen und Ringen in Asien; sobald diese Finals beginnen, wird die Anzahl der Goldmedaillen unserer Delegation sprunghaft ansteigen und ein Vorrücken auf die Plätze 4-5 ist garantiert;

Faktor regionaler Wettbewerb: Die Aktivität des kasachischen Teams in den ersten Tagen spornt die usbekischen Athleten zusätzlich an; die Duelle auf den Ringermatten und im Boxring werden den Spitzenreiter Zentralasiens bestimmen;

Strammer Zeitplan und Regeneration: Ab dem 3. Wettkampftag wird die Anzahl der Medaillen sprunghaft ansteigen; die Rolle der neu hinzugezogenen internationalen Physiotherapeuten und medizinischen Fachkräfte im Stab des Nationalteams wird sich genau in dieser intensiven Phase auszahlen.

Die Asienspiele in Nagoya werden zu einer weiteren historischen Bühne für den usbekischen Sport, um neue Höhen zu erreichen, und die wichtigsten Auszeichnungen stehen noch bevor.

Glauben Sie, dass die usbekische Delegation am Ende dieser Asienspiele einen Platz in den Top 5 erreichen kann? Wie viele Goldmedaillen erwarten Sie von unseren Boxern und Ringern? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Prognosen und Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen Analyseartikel über das Medaillenrennen in Nagoya mit allen Sportbegeisterten!