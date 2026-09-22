Schwarze Tage wie vor 16 Jahren: Tottenham am Tabellenende, was wird aus De Zerbi?

In der neuen Saison der Premier League ist der Londoner Klub Tottenham Hotspur in eine historisch schwere Krise geraten. Laut dem bekannten englischen Medium TEAMtalk hat sich die Vereinsführung trotz der katastrophalen Ergebnisse zum Saisonstart dazu entschieden, Cheftrainer Roberto De Zerbi nicht sofort zu entlassen und dem italienischen Coach das volle Vertrauen auszusprechen. Die „Spurs“ haben in den ersten 5 Spieltagen der Premier League nur 2 Punkte gesammelt und sind auf den letzten Tabellenplatz, den 20. Rang, abgerutscht.

Einen derart blamablen Start gab es in der Geschichte der Londoner zuletzt vor genau 16 Jahren, im Jahr 2008. Dennoch hoffen die Klubbosse, dass die Mannschaft nach der Länderspielpause während der FIFA-Tage ihr Spiel grundlegend verbessert und aus der tiefen Krise findet. Die Lage ist jedoch äußerst prekär: Nach der Rückkehr von den Nationalmannschaften erwartet Tottenham am 10. Oktober auswärts Manchester Unitedeine extrem schwere Prüfung.

Kann De Zerbi den Londoner Klub aus der Falle des Antirekords von 2008 befreien, wird das Duell im Old Trafford das letzte Wort über sein Schicksal sein und wie lange reicht die Geduld der Führung noch?

„Platz 20, 16 Jahre alter Antirekord und FIFA-Pause“: Die 5 Kernpunkte der Tottenham-Krise

Die wichtigsten Fakten zur Notlage rund um den Londoner Klub:

Das Tabellenende der Premier League: Tottenham hat in 5 Spielen nur 2 Punkte geholt und ist auf den letzten Platz der Premier-League-Tabelle abgestürzt;

Eine Schmach, wie es sie seit 2008 nicht mehr gab: Das Team hat in den letzten 16 Jahren keinen derart schwachen und unbefriedigenden Saisonstart hingelegt;

Unerwartetes Vertrauensvotum der Führung: Trotz heftiger Fan-Proteste haben die Klubbosse erklärt, dass sie De Zerbi voll unterstützen, anstatt ihm die Tür zu zeigen;

FIFA-Tage — die letzte Rettung: Die Vereinsführung hofft, dass der Trainer während der Länderspielpause taktische Probleme beheben und den Teamgeist wiederherstellen kann;

Die Prüfung im Old Trafford steht bevor: Am 10. Oktober erwartet die Londoner im Rahmen des 6. Spieltags ein Überlebenskampf auswärts gegen das von Erik ten Hag oder neuen Konkurrenten trainierteManchester United.

Die Lage von Tottenham in der Premier League: Vergleich zwischen dem Debakel von 2008 und der Krise von 2026

Analyse der historischen Antirekorde und aktuellen Leistungen der Londoner:

Kriterien und Parameter Saisonstart 2008 Aktuelle Saison (Ära Roberto De Zerbi) Anzahl der absolvierten Spiele 5 Spieltage 5 Spieltage Gesammelte Punkte 2 Punkte Nur 2 Punkte (Sieglos-Serie) Tabellenplatz 20. Platz (Letzter) 20. Platz (Tabellenende) Entscheidung der Klubführung Sofortiger Trainerwechsel erfolgt Volles Vertrauen und Unterstützung für De Zerbi Gegner nach der Pause Verschiedene Ligakonkurrenten Manchester UnitedManchester United (10. Oktober, Old Trafford) Hauptproblem Ungleichgewicht in Angriff und Abwehr Komplexes Pressing und mangelnde Anpassungsfähigkeit der Spieler

Fußball- und Taktikanalyse: Warum ist De Zerbi in London in einer Sackgasse gelandet?

Fazit der Premier-League-Kommentatoren und Sportexperten:

Das Scheitern des „De Zerbi-Balls“: Die Philosophie des italienischen Trainers, die auf risikoreichem Spielaufbau aus der Abwehr basiert, funktionierte bei Brighton, doch die aktuellen Verteidiger von Tottenham halten diesem Druck nicht stand und begehen ständige Fehler;

Psychologisches Tief und Sieglos-Komplex: Das Ausbleiben eines Sieges in 5 Spielen hat das Selbstvertrauen innerhalb des Teams zerstört, was in den Schlussminuten jedes Spiels zu Konzentrationsverlusten führt;

Risiken der FIFA-Tage: Obwohl die Länderspielpause dem Trainer Zeit für taktische Arbeit gibt, sind viele Schlüsselspieler bei ihren Nationalteams, wodurch De Zerbi nicht mit dem vollen Kader trainieren kann;

Entscheidungskampf gegen Manchester United: Das Auswärtsspiel am 10. Oktober könnte für den italienischen Spezialisten offiziell die „letzte Chance“ sein; eine Niederlage im Old Trafford würde das Vertrauenslimit der Führung erschöpfen und eine Entlassung unvermeidlich machen.

Die Zukunft von Roberto De Zerbi bei Tottenham steht derzeit auf Messers Schneide, und die Reise nach Manchester am 10. Oktober wird über sein Schicksal in England entscheiden.

Glauben Sie, dass die Tottenham-Führung mit dem Verbleib von Roberto De Zerbi die richtige Entscheidung getroffen hat, oder braucht das Team sofort einen neuen Cheftrainer? Können die „Spurs“ am 10. Oktober Punkte aus dem Stadion von Manchester United mitnehmen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über die heißesten Ereignisse der Premier League mit allen Fans des englischen Fußballs!