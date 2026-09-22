Zentralasien und die führenden Nationen Ostasiens haben ihre wirtschaftlichen Beziehungen auf eine qualitativ neue, strategische Ebene gehoben. Im Rahmen des historischen Besuchs des kasachischen Präsidenten Kassym-Jomart Tokajew in Südkorea wurden bei den hochrangigen Verhandlungen mit Präsident Yoon Suk-yeol in Seoul, dem Gipfeltreffen „Zentralasien – Republik Korea“ sowie bei Treffen mit führenden Vertretern technologischer Giganten Handelsabkommen mit einem Gesamtvolumen von fast 19 Milliarden Dollar unterzeichnet.

Das Wichtigste dabei ist, dass die bilateralen Beziehungen offiziell den Status einer „zukunftsorientierten umfassenden strategischen Partnerschaft“ erhalten haben. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein grundlegender Wandel der Kooperationsphilosophie: Die Parteien verabschieden sich vom reinen Rohstoffaustausch und gehen dazu über, Produkte mit hoher Wertschöpfung gemeinsam herzustellen und Koreas fortschrittliche Technologien ins Land zu bringen. Die bereits in Kasachstan getätigten koreanischen Investitionen übersteigen 12 Milliarden Dollar, und über 1.000 Joint Ventures sind bereits aktiv.

Gemäß den neuen Vereinbarungen werden in Kasachstan künftig nicht nur Autos montiert, sondern auch Komponenten wie Sitze, Kabel, Türen und Stoßstangen vollständig lokalisiert. Darüber hinaus entsteht in Karatschaganak ein riesiges Gaswerk im Wert von 6 Milliarden Dollar, und die Tiefenverarbeitung seltener Metalle, die für Halbleiter und Batterien von entscheidender Bedeutung sind, wird aufgenommen.

Warum setzt Seoul bei der Verringerung der Abhängigkeit von China ausgerechnet auf kasachische Ressourcen, wie werden die 19 Milliarden Dollar Investitionen die zentralasiatische Automobilindustrie verändern und kann Astana in kurzer Zeit zu einem Hochtechnologiestaat werden?

„Keine Rohstoffe, sondern Technologie: 6-Milliarden-Gaswerk und seltene Metalle“: Die 5 wichtigsten Punkte des historischen Besuchs

Die wichtigsten strategischen Fakten aus dem Gipfel in Seoul und den unterzeichneten Verträgen:

19-Milliarden-Dollar-Paket: Die Parteien unterzeichneten eine Rekordzahl an Handelsabkommen in den Bereichen Maschinenbau, Energie und Hochtechnologie;

Die Formel „Ressourcen – Technologien – Industrie“: Im Rahmen dieses von Präsident Tokajew vorgeschlagenen Modells ist vorgesehen, Produkte nicht nur zu exportieren, sondern alle Produktionsstufen innerhalb des Landes abzuschließen;

Vollständige Lokalisierung in der Automobilindustrie: In Almaty und Qostanai werden Lokalisierungszentren für Kia- und Hyundai-Modelle eröffnet, die Sitze, Felgen, Türen und Stoßstangen herstellen;

Das 6-Milliarden-Projekt in Karatschaganak: In Zusammenarbeit zwischen QazaqGaz und Hyundai Engineering wird ein riesiges gaschemisches Werk gebaut, das bis 2030 in Betrieb gehen soll;

Basis für kritische Mineralien und Mikrochips: In Südkorea als strategisch eingestufte seltene Metalle werden in Kasachstan in gemeinsamen Verarbeitungsbetrieben aufbereitet, zudem wird ein Forschungszentrum in Almaty gegründet.

Kasachstan – Südkorea: Indikatoren der wirtschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit

Aktueller Stand der Handelsbeziehungen und neue Projektkennzahlen:

Kriterien und Richtungen Aktueller Stand und Indikatoren Neue Ziele für 2026–2030 Status der Zusammenarbeit Strategische Partnerschaft Zukunftsorientierte umfassende strategische Partnerschaft Unterzeichnete Verträge Regulärer wirtschaftlicher Handel Handelspaket von fast 19 Milliarden Dollar Gegenseitiger Warenaustausch 2025: 3,17 Mrd. $ (1. Halbjahr 2026: 1,3 Mrd. $) Verdoppelung des Handelsvolumens Automobilsektor 170.000 Autos pro Jahr (hauptsächlich SKD-Montage) Vollständige Lokalisierung von Komponenten und neuer Tucson Seltene und wertvolle Metalle Export von Rohstoffen in Erzform Herstellung fertiger Komponenten für Batterien und Chips Energiesektor Direkter Öl- und Gashandel 6-Milliarden-Dollar-Gaswerk in Karatschaganak (bis 2030) Volumen koreanischer Investitionen Über 12 Milliarden Dollar akkumuliertes Kapital Industriecluster und Expansion von Smart-City-Technologien

Geopolitik und industrielle Expertise: Warum sind diese Abkommen ein Wendepunkt für Zentralasien?

Fazit internationaler Ökonomen und Sicherheitsexperten:

Suche nach Alternativen zur chinesischen Lieferkette: Südkorea war bei seltenen Metallen, die für Mikrochips, Halbleiter und Elektroautos benötigt werden, zu stark von Peking abhängig; der Zugang zu kasachischen Ressourcen ermöglicht Seoul die Sicherung seiner nationalen Sicherheit;

Chance, dem „Fluch der Rohstoffe“ zu entkommen: Astana möchte nicht nur ein Staat bleiben, der Öl und Uran fördert; durch die Partnerschaft mit Korea entsteht die Möglichkeit, das Know-how und die Produktionskultur eines Landes direkt zu übernehmen, das sich innerhalb einer Generation von einem rückständigen Staat zu einer globalen Technologiemacht entwickelt hat;

Zentralasiatisches Logistikzentrum: In einer Zeit, in der traditionelle Routen zwischen Europa und Asien auf geopolitische Hindernisse stoßen, ist Korea am Ausbau der zentralasiatischen Verkehrskorridore interessiert;

Positiver Effekt für Nachbarrepubliken: Die Schaffung eines großen gaschemischen Werks und einer Basis für koreanische Autokomponenten in Kasachstan erweitert die Integrationsmöglichkeiten für die gesamte Region, insbesondere für die Automobilindustrie und den Elektrosektor in Usbekistan.

Dieser riesige Sprung von 19 Milliarden Dollar zwischen Kasachstan und Südkorea führt die Wirtschaft der Region mutig aus der Rohstoffabhängigkeit in das Zeitalter der Hochtechnologie.

Glauben Sie, dass Kasachstan mit Hilfe südkoreanischer Technologien in den kommenden Jahren zu einem Industriezentrum für Mikrochips und Hightech-Produkte werden kann? Wie effektiv wird die von Tokajew vorangetriebene Strategie „Fertigprodukte statt Rohstoffe“ sein? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse zur wirtschaftlichen Zukunft unserer Region mit all Ihren Freunden und Brancheninteressierten!