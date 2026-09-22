Nach der schmerzhaften 1:2-Niederlage gegen Atlético im Madrider Derby hat die Welle der Kontroversen um Real Madrid einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach dem Verlust wichtiger Punkte am 7. Spieltag der La Liga konzentrierten sich das Lager der „Königlichen“ und die Vereinsmedien auf die Entscheidungen des Hauptschiedsrichters Miguel Ángel Ortiz Arias. Cheftrainer José Mourinho brachte sogar ausgedruckte Fotos mit zur Pressekonferenz — auf denen Szenen zu sehen waren, in denen Jude Bellingham auf den Fuß getreten wurde und Federico Valverde einen Schlag gegen den Knöchel erhielt, und versuchte, die gesamte Schuld auf das Schiedsrichtergespann abzuwälzen.

Doch die legendäre ehemalige Mittelfeldstütze von Real Madrid, Claude Makélélé, hat diese Ausreden komplett zerpflückt. In einer Live-Sendung des Fernsehsenders ESPN sagte der französische Star offen, dass die Wurzel des Problems nicht bei der Schiedsrichterleistung auf dem Platz liegt, sondern innerhalb des Vereins:„Man sollte nicht die Schiedsrichter beschuldigen! Es gibt kein gegenseitiges Verständnis, weder zwischen den Spielern noch zwischen dem Team und dem Trainer. Mourinho muss mit ihnen sprechen. Heute ist die Mannschaft schwach, sie haben keinen Spielplan, überhaupt nichts! Das Problem liegt nicht beim Schiedsrichter, auf dem Platz ist keine klare Idee oder ein Plan zu erkennen.“

.

Deuten die von Makélélé aufgezeigten internen Zerwürfnisse wirklich auf eine Krise zwischen Mourinho und den Stars hin? Warum spielt Real unter seinem Niveau und gibt es noch Hoffnung, den Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona zu verkürzen?

„Foto-Ausreden und die Kluft zwischen Trainer und Team“: Die 5 Kernpunkte von Makélélés Analyse

Die wichtigsten analytischen Fakten, die Claude Makélélé nach dem Madrider Derby aufgedeckt hat: Forderung, die Schiedsrichter nicht mehr als Sündenböcke zu nutzen:

Die französische Legende betonte nachdrücklich, dass die Schuldzuweisung an den Referee für die Niederlage lediglich ein Ignorieren der eigentlichen Probleme sei; Kritik an Mourinhos „Fotosession“:

Obwohl der Trainer Fotos von den Szenen um Bellingham und Valverde mit zur Presse brachte, bezeichnete Makélélé dies als Versuch, die wahren Probleme zu vertuschen; Fehlendes gegenseitiges Verständnis:

Es ist zu beobachten, dass die Spieler keinen Draht zueinander finden und die Verbindung zwischen dem Cheftrainer und der Mannschaft unterbrochen ist; „Es gibt keinen Spielplan“:

Makélélé deckte schonungslos die taktische Untätigkeit von Real auf dem Platz auf, wobei weder in der Offensive noch in der Defensive ein klares System erkennbar ist; Zeit, die Ansprüche zu erhöhen:

Der ehemalige Star betonte, dass man statt Verantwortung auf andere abzuwälzen, von jedem Spieler und dem Trainer das Maximum fordern müsse.

Echo des Madrider Derbys: Vergleich zwischen Mourinhos Position und Makélélés Einschätzung

Vergleich der zwei unterschiedlichen Sichtweisen und Haltungen im Lager von Real: Kriterien und Parameter José Mourinho und Real-Offizielle Claude Makélélé und unabhängige Experten Hauptfaktor der Niederlage Fehler von Schiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias Interne Missverständnisse und schwaches Spiel Beweisführung Fotos der Verletzungen von Bellingham und Valverde Fehlen eines Spielplans und klarer Ideen auf dem Platz Beziehung Trainer-Spieler Alles unter Kontrolle, Druck von außen Kommunikation zwischen Team und Mourinho gestört Haltung zum Schiedsrichterwesen 41-jähriger Referee und parteiische Fehler des Komitees „Den Schiedsrichter zu beschuldigen ist falsch, lasst sie in Ruhe“ Lösung und Forderung Gleiche Bedingungen und Nichteinmischung der Schiedsrichter

Ansprüche an die Spieler erhöhen und intern klären

Fußball- und Taktikanalyse: Warum sind Makélélés Worte nah an der Wahrheit?

Fazit der europäischen Fußballkommentatoren und Sportanalysten: Mourinhos klassische Ablenkungstaktik entlarvt:

José Mourinho hat während seiner Karriere nach Spielen, in denen sein Team schlecht spielte, immer mit Fotos, Zahlen oder Statements die Aufmerksamkeit von taktischem Versagen auf die Schiedsrichter gelenkt; Makélélé hat diesen Trick offen dargelegt; Unterbrochene Verbindungen auf dem Platz:

Während des Derbys war keine Harmonie zwischen Mittelfeld und Angriff zu sehen, die Stars versuchten nur durch individuelle Klasse Situationen zu kreieren; Psychologisches Klima in der Kabine:

Der Appell der legendären Mittelfeldlegende, dass „der Trainer mit ihnen sprechen muss“, bedeutet, dass es intern psychologische Spannungen gibt und die Spieler Mourinhos Anforderungen nicht vollständig verstehen; Gefahr im La-Liga-Rennen:

Wenn Real weiterhin die Schiedsrichter beschuldigt, anstatt sein Spiel grundlegend zu ändern, könnte der 6-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona weiter wachsen und die Titelhoffnungen könnten vorzeitig schwinden.

Claude Makélélés starker und kompromissloser Auftritt zwingt Real dazu, aus den Illusionen zu erwachen und die Probleme nicht im Außen, sondern bei sich selbst zu suchen.