Ein zukunftsweisendes Atomenergieprojekt, das von einem der reichsten Menschen der Welt, Bill Gates, vorangetrieben wird, ist auf ernsthafte Hindernisse und eine unerwartete Krise gestoßen. Das zu dem Milliardär gehörende Unternehmen „TerraPower“ hatte mit großen Ankündigungen den Abschluss von Verträgen mit 12 neuen Zulieferern für den Bau des fortschrittlichen modularen Reaktors Nr. 1 namens „Natrium“ in Kemmerer, Wyoming, bekannt gegeben.

Doch laut einem Bericht des renommierten Branchenmagazins Construction Dive hat sich der erfahrenste Gigant der Branche, die „Bechtel“-Corporation, die seit Jahrzehnten erfolgreich Kernkraftwerke in den USA baut, überraschend aus dem Projekt zurückgezogen. Obwohl der Baukonzern in einer offiziellen Stellungnahme angab, seine Fachkräfte für andere gefragte Projekte weltweit abzuziehen, werten Experten dies als „schwere Ohrfeige“ für das Team von Gates.

Branchenanalysten betonen, dass es zu einem heftigen Zerwürfnis zwischen den „sich für Genies haltenden“ Theoretikern, die aus Absolventen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) bestehen, und den konservativen Praktikern gekommen ist, die im 20. Jahrhundert Dutzende Reaktoren tatsächlich gebaut haben. Dieser Konflikt ist ein schwerer Schlag für Washingtons Ambitionen, Russland und China im Atomrennen durch kleine modulare Reaktoren (SMR) zu überholen – derzeit ist Russland das einzige Land der Welt, das einen funktionierenden modularen Reaktor mit geringer Leistung betreibt, und „Rosatom“ baut bereits sein erstes ausländisches kommerzielles Kraftwerk in Usbekistan. Ist Bill Gates' Natrium-Reaktor also nur eine Illusion auf dem Papier? Wie geht der Bau in Wyoming ohne den größten Auftragnehmer weiter und wer übernimmt die Führung im globalen Atomrennen?

„12 Verträge, der Aufstand der Praktiker und der Wettbewerb in Usbekistan“: 5 Kernpunkte des Geschehens

Die wichtigsten Fakten zum Konflikt um das Projekt von Bill Gates:

Der Ausstieg von „Bechtel“ aus dem Projekt:

Der Hauptauftragnehmer, der die meisten Kernkraftwerksblöcke in der Geschichte der USA errichtet hat, hat die Arbeit am „TerraPower“-Projekt von Gates eingestellt; Der Streit zwischen „Genies“ und Praktikern:

Experten bestätigten, dass es zu einem psychologischen und ingenieurtechnischen Konflikt zwischen den MIT-Theoretikern und den realen Baupraktikern gekommen ist; 12 Eilverträge:

Nach dem Abgang des Auftragnehmers war „TerraPower“ gezwungen, Verträge mit 12 Zulieferern abzuschließen, um den ersten industriellen „Natrium“-Reaktor der westlichen Hemisphäre zu retten; Schlag gegen die Atomambitionen der USA:

Washington wollte durch kleine modulare Reaktoren auf dem Weltmarkt an Russland und China vorbeiziehen, doch interne Differenzen verlangsamen das Projekt; Der Usbekistan-Faktor:

Während sich modulare Reaktoren in den USA noch in der Planungs- und Diskussionsphase befinden, hat „Rosatom“ bereits mit dem Bau des ersten kommerziellen kleinen Kernkraftwerks in Usbekistan begonnen. Das Rennen um kleine modulare Reaktoren (SMR): Bill Gates' Projekt im Vergleich zu den Wettbewerbern

Analytische Kennzahlen zur Lage in den USA und auf dem Weltmarkt:

Kriterien und Parameter

„TerraPower“ (Bill Gates Projekt) „Rosatom“ (Russland und internationaler Markt) Reaktorkonzept „Natrium“ (Schneller Natriumreaktor) RITM-200N (Wassergekühlter kleiner Reaktor) Hauptstandort Wyoming, Kemmerer (USA) Usbekistan (Erstes ausländisches kommerzielles Projekt) Projektstatus Hauptauftragnehmer weg, Zulieferer werden gesucht Bau- und Praxisphase hat begonnen Ingenieurteam Theoretische „Start-upper“ und MIT-Personal Klassische Ingenieure des Staatskonzerns Funktionierendes Analogon Nicht vorhanden (Nur Testkomplex geplant) Weltweit einziger funktionierender schwimmender und landgestützter Reaktor Hauptproblem Konflikt mit dem Giganten „Bechtel“ Internationale Sanktionen und geopolitische Hürden Expertise zu Atomenergie und Geopolitik: Warum ist dieses Ereignis ein Signal für den Weltmarkt?

Fazit internationaler Energieanalysten und Ingenieurexperten:

Die Philosophie des „Silicon Valley“ funktioniert beim Bau von Kernkraftwerken nicht:

Das Team von Bill Gates betrachtet Atomtechnologie wie eine Software oder ein IT-Start-up; doch bei nuklearer Sicherheit und Schwerindustrie sind nicht „schnelles Handeln und aus Fehlern lernen“, sondern die konservativen und strengen Protokolle von Giganten wie „Bechtel“ entscheidend; Gefahr der Verzögerung für die USA:

Die Verzögerung des „Natrium“-Reaktors wirft die Vormachtstellung der USA auf dem Markt für kleine modulare Reaktoren um Jahre zurück, was Wettbewerbern Zeit gibt, den Markt zu besetzen; Zentralasien

und die richtige Wahl Usbekistans: Während SMR-Projekte im Westen noch in Diskussionen und internen Konflikten feststecken, verschafft der Beginn des Baus erprobter kleiner Reaktoren in Usbekistan einen praktischen Vorteil bei der Vermeidung von Energiedefiziten; Personalmangel:

Der Abzug des Personals durch „Bechtel“ führt zu einem Mangel an hochqualifizierten Atom-Bauern am Standort Wyoming, was die Baukosten mit Sicherheit vervielfachen wird. Dieses große Problem, mit dem das Team von Bill Gates konfrontiert ist, zeigt, dass Atomenergie nicht nur mit Milliarden von Dollar, sondern mit schwerer Ingenieurserfahrung gelöst wird.

Glauben Sie, dass Bill Gates seinen Natrium-Reaktor nach dem Verlust des Hauptauftragnehmers erfolgreich fertigstellen und die nukleare Führung an die USA zurückgeben kann, oder wird dieses Projekt auf dem Papier bleiben? Was halten Sie vom Bau eines kleinen Kernkraftwerks in Usbekistan? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse über die heißeste Intrige der Weltenergie mit all Ihren Freunden und Brancheninteressierten!

Sizningcha, Bill Geyts bosh pudratchisidan ajralgan natriyli reaktorini muvaffaqiyatli yakunlab, AQSHga yadroviy yetakchilikni qaytara oladimi yoki bu loyiha ham qog‘ozda qolib ketadimi? O‘zbekistonda kichik atom stansiyasining qurilayotganiga qanday qaraysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon energetikasining eng qaynoq intrigasi haqidagi ushbu tahlilni barcha do‘stlaringiz va soha ixlosmandlariga ulashing!