Arman Tsarukyan kündigt Rückkehr ins Oktagon nach K.o.-Sieg bei UFC 331 an

Beim Turnier UFC 331 besiegte der gefährliche brasilianische Striker Mauricio Ruffyder Nummer-1-Herausforderer im Leichtgewicht, Arman Tsarukyan, seinen Gegner bereits in der ersten Runde mit verheerenden Ellbogenschlägen vorzeitig. Obwohl Kämpfer nach großen Nummer-Events normalerweise monatelange Pausen einlegen oder Regenerationsphasen durchlaufen, erklärte der armenische Star, dass er völlig unverletzt sei und nicht lange auf seine Rückkehr ins Oktagon warten werde.

In einer Stellungnahme nach seinem glanzvollen Sieg im Oktagon gab er bekannt, dass er nach einer einwöchigen Kurzerholung wieder voll in das Trainingslager einsteigen werde: «Ich habe keinerlei Verletzungen. Ich muss mich eine Woche ausruhen, danach beginne ich wieder mit dem Training. Ein Kampf Mitte oder Ende Dezember ist für mich eine sehr gute Option. Zu diesem Zeitpunkt wird eine große und starke Card zusammengestellt. Wann und wo auch immer die UFC es will, ich bin zu 100 Prozent bereit.». Die kämpferische Einstellung des Herausforderers befeuerte die Spekulationen, dass der bevorstehende Titelkampf gegen Champion Justin Gaethje noch vor Jahresende organisiert werden könnte.

Wird Dana White den Titelkampf von Tsarukyan als Hauptkampf für das große Dezember-Event des Jahres ansetzen, wird Gaethje diese Herausforderung rechtzeitig annehmen können und wird das Jahr 2026 mit einem neuen König im Leichtgewicht enden?

«Sieg ohne Verletzungen, eine Woche Urlaub und die Dezember-Card»: Die 5 Kernpunkte von Tsarukyans Plänen

Die wichtigsten Neuigkeiten, die Arman Tsarukyan nach UFC 331 bekannt gab:

Völlig gesund: Im aggressiven Duell gegen Ruffy musste Tsarukyan keinen einzigen schweren Treffer einstecken und verließ das Oktagon ohne Verletzungen;

Einwöchiger Kurzurlaub: Der Athlet wird keine lange Pause einlegen – nach nur 7 Tagen Regeneration kehrt er in das Trainingszentrum zurück;

Dezember im Visier: Arman hält einen Auftritt auf der großen PPV-Card zum Jahresende (Mitte oder Ende Dezember) für das optimalste Szenario;

Absolute Offenheit für UFC-Ultimaten: Der Kämpfer erklärte, dass er jedem Ort und jedem Termin, den die Führung der Promotion vorschlägt, bedingungslos zustimmt;

Druck auf den Champion: Diese Entscheidung bringt den amtierenden Champion Justin Gaethje in eine Lage, in der er keine Ausreden mehr finden kann, um einem Titelverteidigungskampf auszuweichen.

Tsarukyans Zeitplan: Vergleich der Situation bei UFC 331 und den Erwartungen für Dezember

Der Regenerationsprozess des Kämpfers und die Indikatoren für einen möglichen Kampf im Dezember:

Indikatoren und Kriterien UFC 331 (Vergangener Kampf) Dezember (Geplanter Kampf) Status des Gegners Mauricio Ruffy (Gefährlicher Herausforderer) Justin Gaethje (Um den Meisterschaftsgürtel) Kampfdauer und Runden 1. Runde (Vorzeitiger Sieg) 5-Runden-Titelkampf Grad der erlittenen Verletzungen 0% (Keinerlei Blessuren) Hohe funktionelle Vorbereitung erforderlich Vorbereitungszeit (Lager) Vollständiges Standard-Lager 7-8-wöchiger intensiver Trainingszyklus Ziel des Treffens Status als Nr. 1 Herausforderer halten Gewinn des UFC-Meisterschaftsgürtels

Expertise zur MMA- und UFC-Industrie: Warum ist die Dezember-Card die perfekte Option für die UFC?

Fazit internationaler MMA-Analysten und Insider der Promotion:

Kassenschlager zum Jahresende: Die UFC veranstaltet traditionell jedes Jahr im Dezember in Las Vegas ein Superturnier mit den größten Titelkämpfen; der Kampf zwischen Tsarukyan und Gaethje könnte das perfekte Main Event für diese Show sein;

Perfekte Regenerationszeit: Da das Duell gegen Ruffy nur wenige Minuten dauerte, hat Tsarukyan kaum Energie verloren; Oktober und November reichen völlig aus, um in idealer sportlicher Form für den Titelkampf anzutreten;

Terminfalle für Gaethje: Falls Gaethje keine schwere Verletzung erlitten hat, wird die UFC von ihm verlangen, den Gürtel im November oder Dezember zu verteidigen; Tsarukyans Aussage «Ich bin jetzt bereit» gibt Dana White ein zusätzliches Druckmittel gegenüber dem Champion;

Ranking- und Marketing-Höhepunkt: Nach dem K.o. in der ersten Runde entstand ein großer Hype um Tsarukyan, und es ist auch finanziell sehr vorteilhaft für die Promotion, ihn im Dezember zurückzubringen, solange das Interesse der Fans noch frisch ist.

Diese entschlossene Entscheidung von Arman Tsarukyan hat die Spannung um den Titel im Leichtgewicht maximal beschleunigt und den Weg für ein großes Duell im Dezember geebnet.

Glauben Sie, dass Dana White und die UFC-Führung Arman Tsarukyan bereits im Dezember einen Kampf gegen Champion Justin Gaethje geben werden? Wenn dieser Superkampf im Dezember stattfindet, kann Tsarukyan dann den Gürtel im Leichtgewicht gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Nachricht über die heißesten Pläne in der Welt des Oktagons mit allen MMA-Fans!