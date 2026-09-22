4 Tore und ein Comeback: Qizilqum besiegt Xorazm in Urganch mit 3:1

Das letzte dramatische Duell des 22. Spieltags der usbekischen Superliga fand in Urganch statt und verschärfte den Kampf am Tabellenende. Der lokale Verein Xorazm empfing Qizilqum aus Navoiy und musste trotz einer zwischenzeitlichen Führung eine schmerzhafte 1:3-Niederlage hinnehmen. Obwohl der brasilianische Legionär Rafael Tavares die Gastgeber in der 30. Minute in Führung brachte, reagierten die Gäste prompt: Otabek Jo‘raqo‘ziyev glich in der 40. Minute aus.

In der zweiten Halbzeit ereignete sich der Wendepunkt des Spiels – in der 60. Minute wurde der Stürmer der Gastgeber, Ulug‘bek Hoshimov, mit einer direkten Roten Karte des Feldes verwiesen. Die Schützlinge von Jamshid Saidov nutzten ihre numerische Überlegenheit, erhöhten den Druck und sicherten sich durch die Treffer der eingewechselten Roman Papariga (76. Minute) und Jambuli Jigauri (88. Minute) einen wichtigen Auswärtssieg. Dank dieses Erfolgs festigte Qizilqum mit 29 Punkten den 10. Platz, während Xorazm mit 21 Punkten auf dem gefährlichen 14. Rang verharrt.

Welchen Einfluss hatte der Platzverweis von Ulug‘bek Hoshimov auf den Spielausgang, wie veränderten die Einwechslungen von Jamshid Saidov das Spiel und welche Chancen hat Xorazm, in der Elite-Liga zu bleiben?

„Tavares-Tor, das Drama in der 60. Minute und das Comeback aus Navoiy“: 5 wichtige Punkte des 22. Spieltags

Die wichtigsten Ereignisse und bemerkenswerten Fakten des intensiven Spiels in Urganch:

Aktiver Start der Gastgeber: Rafael Tavares eröffnete in der 30. Minute den Torreigen und gab den Fans von Xorazm große Hoffnung;

Psychologische Antwort durch Jo‘raqo‘ziyev: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit (40. Minute) erzielte Otabek Jo‘raqo‘ziyev den Ausgleichstreffer;

Der spielentscheidende Platzverweis: Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Ulug‘bek Hoshimov wurde in der 60. Minute wegen eines Fouls des Feldes verwiesen, was die Gastgeber zur Unterzahl zwang;

Die „goldenen“ Wechsel von Jamshid Saidov: Der in der 70. Minute eingewechselte Roman Papariga brachte die Gäste nur 6 Minuten später in Führung;

Der Schlusspunkt durch Jigauri: In der 88. Minute erzielte der erfahrene georgische Legionär Jambuli Jigauri ein Tor und sicherteden verdienten 3:1-Sieg für Qizilqum.

Superliga. 22. Spieltag: Statistische Daten des Spiels Xorazm gegen Qizilqum

Details zum Spiel und Vergleich der aktuellen Tabellensituation:

Indikatoren und Kriterien Xorazm (Urganch) Qizilqum (Navoiy) Spielergebnis 1 3 (Sieg) Torschützen Rafael Tavares (30') O. Jo‘raqo‘ziyev (40'), R. Papariga (76'), J. Jigauri (88') Disziplinarstrafen Ulug‘bek Hoshimov (60' Rote Karte) Kontrolle ohne Regelverstöße Entscheidungen des Cheftrainers Doppelwechsel in der 46. Minute ohne Wirkung Papariga und Maicon eingewechselt, Offensive verstärkt Gesammelte Punkte 21 Punkte 29 Punkte Tabellenplatz 14. Platz (Abstiegszone) 10. Platz (Gesicherter Mittelfeldplatz)

Superliga-Analyse: Wie hat Jamshid Saidov den Gegner taktisch überlistet?

Fazit lokaler Fußballexperten und Analysten:

Der psychologische Schlag durch die Rote Karte: Der Platzverweis von Hoshimov zerstörte alle Konterpläne der Gastgeber und zwang das Team in eine tiefe Defensivhaltung;

Qualität der Ersatzbank: Qizilqum-Trainer Jamshid Saidov brachte in der 70. Minute zwei Legionäre — Douglas Maicon und Roman Papariga; die Coolness von Papariga und die Erfahrung von Jigauri brachen die müde Abwehr von Xorazm mühelos auf;

Das Schicksal von Xorazm in der Gefahrenzone: Mit 21 Punkten auf dem 14. Platz werden die letzten Spieltage für das Team aus Urganch zum Überlebenskampf; grobe Abwehrfehler und mangelnde Disziplin bringen den Verein in Abstiegsgefahr;

Gelassenheit bei Qizilqum: Nach diesem Sieg hat sich Qizilqum mit 29 Punkten deutlich von der Gefahrenzone abgesetzt und kann den Saisonabschluss entspannter angehen.

Das Comeback von Qizilqum in Urganch hat erneut bewiesen, dass Wettbewerbsfähigkeit und taktische Erfahrung in der Superliga entscheidend sind.

Glauben Sie, dass der Platzverweis von Ulug‘bek Hoshimov in der 60. Minute das Spiel komplett entschieden hat, oder wäre Qizilqum ohnehin überlegen gewesen? Kann Xorazm den Klassenerhalt in der Superliga schaffen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse über den nationalen Fußball mit allen Fans!