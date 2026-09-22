Der talentierte 19-jährige Außenverteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Behruz Karimov zeigte auf europäischem Boden erneut eine Meisterleistung und zog die Aufmerksamkeit ausländischer Fans und Experten auf sich. Im Rahmen des 9. Spieltags der Schweizer Super League feierte der FC Lugano einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg gegen Lausanne-Sport. Der usbekische Legionär, der in der Startelf stand, war in der 52. Minute an einem der ästhetischsten Tore des Spiels beteiligt: Nach einem Freistoß ließ er auf der rechten Seite den gegnerischen Verteidiger mit einer Reihe geschickter Finten stehen und schlug eine präzise Flanke in den Strafraum.

Hannes Delcroix nahm diesen Super-Pass an, köpfte den Ball ins Tor und machte damit seinen Hattrick perfekt. Das Video von Karimovs Dribbling und Vorlage verbreitete sich in den sozialen Medien in kürzester Zeit viral und sorgt für hitzige Diskussionen. Unser Landsmann, der 72 Minuten lang aktiv spielte, erreichte damit in seinem erst siebten Saisonspiel eine Bilanz von „1 Tor + 1 Assist“. Am wichtigsten ist, dass der FC Lugano nach diesem Sieg mit 25 Punkten die alleinige Tabellenführung in der Schweizer Meisterschaft übernommen hat und nun bereits 6 Punkte Vorsprung auf den engsten Verfolger, die Young Boys, hat.

Wie schnell werden diese rasanten Fortschritte des 19-jährigen Verteidigers ihm die Türen zu den europäischen Top-5-Ligen öffnen, wird Fabio Cannavaro ihn zu einer tragenden Säule der Nationalmannschaft machen und wird der FC Lugano den Meistertitel aus der Hand geben?

«Meisterwerk auf der rechten Seite, Delcroix-Hattrick und alleinige Tabellenführung»: 5 Kernpunkte von Karimovs Gala

Die wichtigsten Fakten zum Kantersieg in Lausanne und zur Leistung des usbekischen Legionärs:

Stammplatz in der Startelf: Der 19-jährige Behruz Karimov stand in der schwierigen Auswärtspartie von Beginn an auf dem Platz und agierte bis zur 72. Minute mit hohem Tempo;

Super-Assist in der 52. Minute: Unser Verteidiger ließ seinen Gegenspieler auf der rechten Außenbahn mit mehreren schönen Finten stehen und lieferte die perfekte Vorlage für den Hattrick von Hannes Delcroix;

«1+1»-Bilanz in 7 Spielen: Seit seinem Wechsel zum FC Lugano hat Karimov in allen Wettbewerben 7 Spiele bestritten und dabei 1 Tor erzielt sowie 1 Tor vorbereitet;

Die Demontage von Lausanne: Drei Tore von Hannes Delcroix (35', 48', 52') und ein Eigentor von Karim Sow besiegelten die schwere 0:4-Niederlage der Gastgeber;

6 Punkte Vorsprung in der Liga: Mit 8 Siegen und einem Unentschieden aus 9 Spielen hat der FC Lugano mit 25 Punkten die Tabellenspitze erobert und lässt die Young Boys in sicherem Abstand hinter sich.

Schweizer Super League: Das Spiel gegen Lausanne und die Statistik von Behruz Karimov

Spielkennzahlen und die Visitenkarte des usbekischen Verteidigers in Europa:

Kriterien und Parameter Spieldaten und Details Spielergebnis Lausanne 0:4 Lugano (Hoher Auswärtssieg) Rolle von Behruz Karimov im Spiel Startelf (72 Minuten gespielt), 1 Assist Torschützen H. Delcroix (35', 48', 52' — Assist Karimov), K. Sow (Eigentor) Karimovs Gesamtbilanz beim FC Lugano 7 Spiele, 1 Tor (16. September gegen St. Gallen), 1 Assist Tabellensituation des FC Lugano 9 Spiele, 8 Siege, 1 Unentschieden, 25 Punkte (1. Platz) Vorsprung auf den engsten Verfolger Gegenüber den Young Boys 6 Punkte Vorsprung Nächster Spielplan 10. Oktober, Lugano — Luzern (23:30 Uhr Taschkent-Zeit)

Fußball- und Scouting-Expertise: Warum steht das Spiel von Behruz Karimov im Fokus europäischer Top-Klubs?

Fazit internationaler Scouts und Sportkommentatoren:

Standard eines modernen Außenverteidigers: Im heutigen europäischen Fußball sind nicht nur rein defensive Verteidiger gefragt, sondern universelle Talente wie Behruz, die die gesamte Außenbahn kontrollieren, den Gegner im Eins-gegen-Eins-Dribbling leicht überwinden und präzise Flanken schlagen können;

Schnelle Anpassungsfähigkeit: Mit 19 Jahren in eine neue Sprache, eine neue Kultur und eine physisch anspruchsvolle Liga wie die Schweizer Super League zu kommen und in den ersten 7 Spielen zweimal direkt an Toren beteiligt zu sein, zeugt von einer starken Mentalität;

Lugano als Sprungbrett: Die Schweizer Liga gilt als wichtiger Markt für die italienische Serie A, die deutsche Bundesliga und die französische Ligue 1; eine solch konstante Leistung beim Tabellenführer wird Karimov bereits im Sommer-Transferfenster auf die Radare der Top-Ligen bringen;

Ein wertvolles Gut für die usbekische Nationalmannschaft: In einer Zeit, in der es auf den Außenverteidigerpositionen an Schnelligkeit und technischer Offensivkraft mangelt, erhöht die aktuelle Form von Behruz die Chancen unserer Nationalmannschaft in den Qualifikationsspielen erheblich.

Behruz Karimovs magisches Dribbling und sein Assist in der 52. Minute zeigen deutlich, dass die neue Generation des usbekischen Fußballs auf europäischem Parkett selbstbewusst ihre Duftmarken setzt.

Glauben Sie, dass der 19-jährige Behruz Karimov mit dem FC Lugano den Meistertitel holen und schon in der nächsten Saison in eine der europäischen Top-5-Ligen (z. B. Italien oder Deutschland) wechseln kann? Wie bewerten Sie seine Finten und Technik auf der Außenbahn? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Nachricht über den Erfolg unseres usbekischen Legionärs mit allen Fußballfans!