Konflikt zwischen Jude Bellingham und Cristian Romero im Madrider Derby

Madrider Derbys zeichnen sich immer durch kompromisslose und intensive Kämpfe aus, doch das jüngste Aufeinandertreffen in La Liga blieb nicht nur wegen des Kampfes um die Punkte in Erinnerung, sondern auch wegen des Wiederauflebens einer alten internationalen Rivalität. Im Spiel im Metropolitano-Stadion, das mit einem 2:1-Sieg für Atlético Madrid endete, kam es zu einem hitzigen verbalen Schlagabtausch zwischen Real-Madrid-Star Jude Bellingham und dem Verteidiger der Gastgeber, Cristian Romero. Dies berichtete Goal.com .

Laut Aufnahmen, die das Programm El Dia Despues von Movistar veröffentlichte, war der Konflikt zwischen den beiden Spielern eine Fortsetzung alter Streitigkeiten, die während des Halbfinalspiels der Weltmeisterschaft zwischen England und Argentinien begannen. Die Spannungen erreichten während des Spiels aufgrund von Schiedsrichterentscheidungen und hartem Spiel ihren Höhepunkt. Insbesondere waren die Spieler von Real Madrid frustriert, dass Cristian Romero nach einer VAR-Überprüfung für ein hartes Einsteigen gegen Jude Bellingham nur die gelbe statt der roten Karte erhielt.

Spannende Momente auf dem Platz und die Erwähnung von Lionel Messi

Die Situation eskalierte weiter, als Romero sich in die Beschwerde von Dean Huijsen über die Schiedsrichterleistung einmischte und Bellingham sofort eingriff, um seinen Teamkollegen zu verteidigen. Dies führte zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen den beiden Spielern. Romero schrie den englischen Mittelfeldspieler an und forderte ihn auf, ruhig zu sein und nicht zu weinen. Als Antwort beschuldigte Jude Bellingham seinen Gegner der Feigheit.

Danach verspottete der argentinische Verteidiger die schwere Niederlage der englischen Nationalmannschaft bei der WM und Bellinghams Tränen nach dem Spiel. Bellingham wiederum ließ sich nicht beirren und konterte scharf, wobei er auf Romeros Erfolge mit der Nationalmannschaft anspielte: "Du redest viel, wenn du bei Lionel Messi bist, aber hier bist du ein Niemand", sagte der englische Spieler.

Proteste nach dem Spiel und die Reaktion der Trainer

Auch nach dem Schlusspfiff legten sich die Emotionen nicht. Jude Bellingham näherte sich dem Hauptschiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias und rief mehrfach "zwei rote Karten, zwei!", um seinen Unmut darüber auszudrücken, dass die groben Fouls von Romero und Lee Kang-in ungeahndet blieben. Auch der Trainer von Real Madrid drückte seinen Unmut auf der Pressekonferenz auf seine eigene Art aus, indem er ausgedruckte Fotos zeigte, die Schiedsrichterfehler hervorhoben.

Nach diesem Vorfall reagierte Atlético Madrid ironisch auf die Aktion des Trainers in den sozialen Medien und veröffentlichte ein Video, in dem Fotos aus einem Drucker kommen, mit der Bildunterschrift "Hört auf mit dem Druck auf die Schiedsrichter". Diese Spannung deutet darauf hin, dass das Titelrennen in La Liga noch intensiver und kompromissloser weitergehen wird.