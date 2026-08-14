Jude Bellingham Ist Nicht Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo

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Jude Bellingham Ist Nicht Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo

Der englische Nationalspieler und Mittelfeldspieler von Real Madrid, Jude Bellingham, ist in Bezug auf Spielstil und Fähigkeiten kein unvergleichlicher Einzelspieler auf dem Niveau von Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Wie Goal.com berichtet, betonte der ehemalige englische Star John Barnes, dass der Fußballer den Ausgang eines Spiels nicht allein entscheiden könne und eher ein vielseitiger Achter wie Bryan Robson sei. Goal.com berichtet .

Der talentierte 23-Jährige begann seine Karriere bei Birmingham City und wurde einst mit der Liverpool-Legende Steven Gerrard verglichen. Über Borussia Dortmund schaffte Bellingham den Durchbruch im Spitzenfußball und wurde innerhalb kurzer Zeit zu einem Führungsspieler der Three Lions. Seine herausragenden Leistungen bei der UEFA Euro 2024 und seine produktiven Auftritte für die Nationalmannschaft blieben den Fans nicht verborgen.

Position und Mannschaftsspiel

Jude Bellingham spielte im Laufe seiner Karriere sowohl auf einer tieferen Position als auch als kreativer Zehner näher am Angriff. Bei Real Madrid agiert er hinter Kylian Mbappe und zeigt dabei seine Torgefährlichkeit. Experten sind jedoch der Ansicht, dass sich sein Potenzial in einer tieferen Zone vollständig entfalten kann. In der englischen Nationalmannschaft findet der Trainer für ihn eine passende Position als Spielmacher auf dem Platz.

John Barnes äußerte sich in Zusammenarbeit mit 247Bet zum Zustand des Mittelfeldspielers nach seinen jüngsten Verletzungen und betonte, dass Englands Hauptziel nicht darin bestehen dürfe, sich auf Einzelstars zu verlassen. Seinen Worten zufolge kann selbst ein vollständig fitter Jude Bellingham England nicht allein zum Weltmeistertitel führen.

Der Weg zum Weltmeistertitel

John Barnes erklärte, dass Spieler wie Bellingham und Kapitän Harry Kane in einzelnen Spielen den Ausgang entscheiden können. Um jedoch die höchsten Ziele zu erreichen, müsse sich das gesamte Mannschaftsumfeld verbessern. "Jude Bellingham und Harry Kane werden die Weltmeisterschaft nicht allein gewinnen", stellte der ehemalige Fußballer fest.

Nach Ansicht des Experten ist ein gesundes Konkurrenzumfeld wichtiger, als einen einzelnen Star in einer ansonsten durchschnittlichen Mannschaft glänzen zu sehen. England verfügt über genügend starke Spieler, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Der Fokus sollte auf einem geschlossenen Mannschaftsspiel und nicht auf individueller Klasse liegen.

Jude BellinghamJohn BarnesReal MadridEnglische NationalmannschaftFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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