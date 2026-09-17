Thomas Tuchel nennt Niederlage gegen Argentinien eine Qual

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Thomas Tuchel nennt Niederlage gegen Argentinien eine Qual

Der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, Thomas Tuchel, hat zugegeben, dass die schmerzhafte Niederlage im WM-Halbfinale gegen Argentinien für ihn wie ein wahrer „Tod“ war. In einem Interview für den Dokumentarfilm „Reflections: England's World Cup Journey“ der FA erklärte der deutsche Taktiker, dass er die volle Verantwortung für die taktischen Fehler während des Spiels übernimmt. Diese Niederlage wurde zu einem der schmerzhaftesten Momente für die Engländer im Turnier. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl Anthony Gordon die Engländer früh in Führung brachte, drehten die Südamerikaner in der zweiten Halbzeit die Partie und sicherten sich den Sieg. Zuvor hatte Tuchel dieses Scheitern noch mit den traditionellen Problemen der englischen Spieler bei der Ballkontrolle erklärt. Doch der Trainer änderte seine Sichtweise und gab zu, dass die Hauptursache seine eigenen taktischen Umstellungen waren.

Taktischer Fehler und Team-Ermüdung

Tuchel erklärte, dass die Spieler nach den anstrengenden Reisen durch mehrere Zeitzonen und unter Höhenbedingungen körperlich völlig erschöpft waren. Die Situation zu Beginn der zweiten Halbzeit und der Kampf von Djed Spence um den entscheidenden Ball lösten Panik in der Mannschaft aus. Aus Angst, dem Druck des Gegners nicht standhalten zu können, entschied sich der Trainer für eine Umstellung auf ein 5-4-1-System.

„Wir haben vor der Trinkpause eine Situation verloren. Ich dachte: ‚Wir können das nicht bewältigen, das kommt einem Tod gleich‘“, sagt Tuchel. Seiner Meinung nach war es zu früh, auf ein defensives Spiel umzustellen, und diese Entscheidung ermöglichte es der argentinischen Nationalmannschaft, die Oberhand auf dem Platz zu gewinnen.

Schmerzhafte Erinnerungen und die Zukunft

Der Trainer gab zu, dass er sich das Spiel bisher nicht in voller Länge ansehen konnte. Erst letzte Woche hat er sich im St. George's Park mit seinem Trainerstab kurze Ausschnitte angesehen. Tuchel betonte, dass diese Niederlage eine bleibende Narbe in seinem Herzen und dem des gesamten Teams hinterlassen habe.

„Es ist ein unbeschreibliches Maß an Qual. Ich sehe es zum ersten Mal durch die Augen der Kommentatoren. Das ist meine Narbe, die Narbe der Spieler, und ich muss damit leben“, fügte der Trainer hinzu. Für den englischen Nationaltrainer soll diese Analyse ein wichtiger Schritt sein, um in Zukunft solche Fehler zu vermeiden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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