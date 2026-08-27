Real Madrid feiert einen überzeugenden Sieg gegen Real Sociedad

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Real Madrid feiert einen überzeugenden Sieg gegen Real Sociedad

Im neuesten Spieltag der spanischen La Liga sicherte sich Real Madrid einen dominanten 4:1-Heimsieg gegen Real Sociedad und festigte damit seine Position in der Tabelle. Laut Goal.com wurde die Partie zu einem Abend der persönlichen Rekorde für den Stürmer der Gastgeber, Kylian Mbappé, der einen Hattrick erzielte. Dies berichtet Goal.com .

Mbappé eröffnete kurz vor der Halbzeitpause den Torreigen und legte in der zweiten Hälfte zwei weitere Treffer nach. Nach diesem Hattrick erreichte er insgesamt 101 direkte Torbeteiligungen für die "Königlichen". Der französische Angreifer hat bisher 89 Tore erzielt und 12 Vorlagen im Trikot des Vereins gegeben.

Jude Bellinghams Dominanz im Mittelfeld

Während Mbappé für die Tore zuständig war, fungierte der englische Mittelfeldspieler Jude Bellingham als kreativer Motor im Zentrum. Mit einer Passquote von 95 % brachte Bellingham 40 seiner 42 Versuche an den Mann. Er lieferte zwei entscheidende Vorlagen, die den Weg für das zweite und dritte Tor der Mannschaft ebneten.

Bellingham kontrollierte das Mittelfeld bis zu seiner Auswechslung in der 77. Minute. Mit 11 Torbeteiligungen in den letzten 10 Spielen unterstrich der junge Mittelfeldakteur erneut, wie wichtig er für das Team von Cheftrainer José Mourinho ist.

Vinícius Júnior und die Gelassenheit des Trainers

Vinícius Júnior, der das dritte Tor des Spiels erzielte, schob den Ball aus kurzer Distanz ein und zerstörte damit alle Hoffnungen des Gegners. Der brasilianische Flügelspieler, der auf der linken Seite unermüdlich arbeitete, bereitete zudem Mbappés letzten Treffer vor. Nach seiner Auswechslung feierte Vinícius den Sieg mit einer herzlichen Umarmung von Cheftrainer José Mourinho.

Für den portugiesischen Taktiker, der nach dem knappen 2:1-Sieg am ersten Spieltag unter Druck stand, ist dieser deutliche Erfolg eine große Erleichterung. Mit diesem Ergebnis übernimmt Real Madrid früh in der Saison die Tabellenführung und kommt auf sechs Punkte.

Die Mannschaft blickt auf die kommenden Aufgaben, bei denen Real Madrid den FC Málaga empfängt. Experten sind sich einig, dass die aktuelle Topform von Kylian Mbappé und die Spielübersicht von Jude Bellingham eine ernsthafte Bedrohung für jeden Gegner darstellen, während das Team seine Siegesserie fortsetzen will.

Real MadridKylian MbappéJude BellinghamLa LigaJosé Mourinho
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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