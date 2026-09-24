Sadio Mané investiert 20 Millionen Dollar in sein Heimatdorf

Der senegalesische Fußballer Sadio Mané realisiert ein rund 20 Millionen Dollar schweres agroindustrielles Projekt in seinem Geburtsort Bambali. Der Grundstein für das Projekt namens SM10 Agro wurde am 19. September gelegt. Dies berichtete der senegalesische nationale Fernsehsender RTS.

Das auf 11,7 Milliarden CFA-Franc geschätzte Projekt umfasst eine Fläche von etwa 500 Hektar. Geplant sind eine Plantage mit rund 78.000 Mangobäumen, Anlagen zur Obstverarbeitung sowie ein Zentrum für landwirtschaftliche Bildung und Forschung.

In den Betrieben sollen Produkte wie Mangopüree, Trockenfrüchte und Mangobutter hergestellt werden. Das Projekt soll eine Verarbeitungskapazität von etwa 8.500 Tonnen Mangos pro Jahr erreichen.

In der Anfangsphase der Initiative sollen mehr als 1.000 direkte Arbeitsplätze geschaffen werden, wobei die Zahl der Stellen später auf bis zu 2.500 steigen soll.

Mit diesem Projekt verfolgt Mané das Ziel, die Landwirtschaft in Bambali und der Umgebung zu fördern, Früchte lokal zu verarbeiten und neue Arbeits- sowie Bildungsmöglichkeiten für die Bevölkerung, insbesondere für junge Menschen, zu schaffen.