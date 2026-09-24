Sadio Mané investiert 20 Millionen Dollar in sein Heimatdorf

·3·Welt
Sadio Mané investiert 20 Millionen Dollar in sein Heimatdorf

Der senegalesische Fußballer Sadio Mané realisiert ein rund 20 Millionen Dollar schweres agroindustrielles Projekt in seinem Geburtsort Bambali. Der Grundstein für das Projekt namens SM10 Agro wurde am 19. September gelegt. Dies berichtete der senegalesische nationale Fernsehsender RTS.

Das auf 11,7 Milliarden CFA-Franc geschätzte Projekt umfasst eine Fläche von etwa 500 Hektar. Geplant sind eine Plantage mit rund 78.000 Mangobäumen, Anlagen zur Obstverarbeitung sowie ein Zentrum für landwirtschaftliche Bildung und Forschung.

In den Betrieben sollen Produkte wie Mangopüree, Trockenfrüchte und Mangobutter hergestellt werden. Das Projekt soll eine Verarbeitungskapazität von etwa 8.500 Tonnen Mangos pro Jahr erreichen.

In der Anfangsphase der Initiative sollen mehr als 1.000 direkte Arbeitsplätze geschaffen werden, wobei die Zahl der Stellen später auf bis zu 2.500 steigen soll.

Mit diesem Projekt verfolgt Mané das Ziel, die Landwirtschaft in Bambali und der Umgebung zu fördern, Früchte lokal zu verarbeiten und neue Arbeits- sowie Bildungsmöglichkeiten für die Bevölkerung, insbesondere für junge Menschen, zu schaffen.

Sadio ManéSM10 AgroDorf BambaliMangoplantageSenegal
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

USA genehmigen riesiges Waffenpaket für die Ukraine – Neue Phase der LuftverteidigungUSA genehmigen riesiges Waffenpaket für die Ukraine – Neue Phase der Luftverteidigung19 September 19:50Berater des russischen Präsidenten enthüllt Details geheimer DokumenteBerater des russischen Präsidenten enthüllt Details geheimer Dokumente26 August 23:42Elon Musk könnte der erste Billionär der Welt werdenElon Musk könnte der erste Billionär der Welt werden4 Juni 17:35In Nepal verfolgte ein Elefant eine Familie 14 Jahre lang, bis er sie schließlich töteteIn Nepal verfolgte ein Elefant eine Familie 14 Jahre lang, bis er sie schließlich tötete6 Juli 22:30„Schlangenkönigin“: Die Geschichte eines chinesischen Mädchens, das mit 60.000 Giftschlangen lebt„Schlangenkönigin“: Die Geschichte eines chinesischen Mädchens, das mit 60.000 Giftschlangen lebt23 Mai 00:18Chinesin züchtet über 60.000 GiftschlangenChinesin züchtet über 60.000 Giftschlangen25 April 15:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten