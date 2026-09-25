Amirxon Alixo‘jayev kämpft beim Mangu 5 Turnier gegen russischen Gegner

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Amirxon Alixo‘jayev kämpft beim Mangu 5 Turnier gegen russischen Gegner

Vor dem Mangu 5 Turnier, das morgen in Taschkent stattfindet, wurde ein neuer Kampf bekannt gegeben. Der usbekische MMA-Kämpfer Amirxon Alixo‘jayev wird im Wettbewerb gegen den Russen Sharif Iskandarov in den Oktagon steigen.

Der Kampf findet im Weltergewicht statt. Die Teilnahme von Alixo‘jayev am Turnier wurde erst kurz vor Beginn der Veranstaltung bestätigt.

Statistik von Amirxon Alixo‘jayev

Amirxon Alixo‘jayev hat im Laufe seiner Profikarriere 20 Kämpfe bestritten. Er konnte 13 Siege verbuchen und musste 7 Niederlagen hinnehmen.

Der usbekische Kämpfer verlor seinen letzten Kampf durch K.o. gegen den Russen Magomed Saliyev.

Sharif Iskandarov hingegen hat bisher 5 Kämpfe bestritten, wobei er 4 Siege und 1 Niederlage erzielte.

Amirxon Alixo‘jayev kämpft beim Mangu 5 Turnier gegen russischen Gegner

Das Duell zwischen diesen beiden Kämpfern wird morgen beim Mangu 5 Turnier in Taschkent im Fokus der Fans stehen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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