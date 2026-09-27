Shohruhxon Bahtiyorov besiegt seinen Gegner im Finale und gewinnt historisches Gold

Bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 wurde eine weitere Goldmedaille für die Delegation aus Usbekistan gewonnen. Shohruhxon Bahtiyorov, der in der Gewichtsklasse über 90 kg im Kurash antrat, setzte sich im entscheidenden Kampf gegen den Vertreter Tadschikistans, Shakarmamad Mirmamadov, durch und wurde Asienspiel-Champion.

Damit sicherte der Sieg von Bahtiyorov der usbekischen Delegation bei den Spielen in Aichi-Nagoya 2026 die 10. Goldmedaille. Bemerkenswert ist, dass die Kurash-Athleten an einem einzigen Tag zweimal die usbekische Flagge auf das höchste Treppchen brachten.

Der Weg bis ins Finale war nicht einfach

Shohruhxon Bahtiyorov vertrat Usbekistan in der Gewichtsklasse über 90 kg.

Auf dem Weg zum entscheidenden Kampf traf er im Halbfinale auf seinen Landsmann Bekmurod Oltiboyev. Bahtiyorov gewann dieses Duell und sicherte sich das Finalticket.

Oltiboyev beendete den Wettbewerb mit einer Bronzemedaille. Somit stand Usbekistan in der Gewichtsklasse über 90 kg mit zwei Athleten auf dem Podium.

Dies war eines der herausragenden Ergebnisse der usbekischen Delegation in dieser Gewichtsklasse.

Im Finale gegen den Vertreter Tadschikistans

Im Kampf um die Goldmedaille war Bahtiyorovs Gegner der Tadschike Shakarmamad Mirmamadov.

Das Ergebnis nach dem Finale fiel zugunsten des usbekischen Athleten aus — Bahtiyorov besiegte seinen Gegner und sicherte sich den Meistertitel.

Shohruhxon Bahtiyorov ist Champion der Asienspiele Aichi-Nagoya 2026!

Mit diesem Sieg erreichte der usbekische Kurash-Kämpfer die höchste Stufe der Asienspiele.

Zwei Goldmedaillen im Kurash an einem Tag

Bahtiyorovs Meisterschaft markierte einen weiteren wichtigen Erfolg für die usbekischen Kurash-Kämpfer.

Kurz zuvor hatte bei den Frauen in der Gewichtsklasse bis 57 kg Ibodatxon Agojonova im Finale die Vertreterin von Chinese Taipei besiegt und die Goldmedaille gewonnen.

Somit gewannen die usbekischen Kurash-Kämpfer auf der Matte von Aichi-Nagoya an einem einzigen Tag zwei Gold- und eine Bronzemedaille.

Diese Ergebnisse zeigten erneut den Beitrag der Kurash-Athleten zum gesamten Medaillenspiegel der usbekischen Delegation.

Die wichtigste Zahl ist — 10.

Mit dem Meistertitel von Shohruhxon Bahtiyorov erreichte die Anzahl der Goldmedaillen der usbekischen Delegation bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 die Zehn.

Während dies für Bahtiyorov ein persönlicher Titel ist, stellt es für die usbekische Delegation einen weiteren großen Schritt im Wettbewerb dar.

In Aichi-Nagoya Während die usbekischen Athleten weiterhin um Medaillen kämpfen, haben die zwei Goldmedaillen auf der Kurash-Matte einen besonderen Stellenwert in der Gesamtbilanz der Delegation.

Die heutigen Kurash-Ergebnisse

Athlet Gewicht Ergebnis Ibodatxon Agojonova -57 kg Gold Shohruhxon Bahtiyorov +90 kg Gold Bekmurod Oltiboyev +90 kg Bronze

Somit wurde der nächste Tag der Asienspiele Aichi-Nagoya 2026 für Usbekistan durch die zwei Meistertitel auf der Kurash-Matte noch glanzvoller.

Shohruhxon Bahtiyorov sicherte Usbekistan mit seinem Finalsieg die 10. Goldmedaille des Wettbewerbs.