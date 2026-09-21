Der erste Tag der XX. Asienspiele, die feierlich in der japanischen Stadt Nagoya eröffnet wurden, bot bereits kompromisslose Wettkämpfe und überraschende Ergebnisse. Nach Abschluss der ersten Wettbewerbe konnten Athleten aus insgesamt 27 Ländern des Kontinents mindestens eine Medaille gewinnen. Wie erwartet, haben China, Japan und Südkorea im Medaillenspiegel sofort die Führung übernommen. Während China mit 11 Goldmedaillen klar auf dem 1. Platz liegt, sicherte sich Gastgeber Japan 6 und Südkorea 4 Goldmedaillen.

Die größte Überraschung des Tages lieferte jedoch unsere Nachbarschaftsdelegation aus Kasachstan: Sie gewannen bereits am ersten Tag 6 Medaillen, davon 4 in Gold, was die Sportwelt in Erstaunen versetzte – zumal die Kasachen bei den vorangegangenen Asienspielen ihre erste Medaille erst am vierten Tag gewinnen konnten. Die erste Medaille für die usbekische Delegation holte unser 18-jähriges Karatetalent Humoyunmirzo Halimov; dank seiner Silbermedaille teilen wir uns derzeit den 16. Platz mit Katar. Die anderen Vertreter Zentralasiens – Kirgisistan und Tadschikistan – gewannen jeweils eine Bronzemedaille.

Wird dieser fulminante Start Kasachstan in den Top 4 halten können, und auf welchen Platz wird Usbekistan in der Gesamtwertung klettern, sobald die Ringer-, Box- und Judowettkämpfe beginnen?

«Goldregen und Halimovs Heldentat»: Chronik des 1. Tages von Nagoya-2026

Die wichtigsten Ereignisse und Wendepunkte des ersten Tages der XX. Asienspiele:

Absolute Dominanz aus China: Die Athleten aus dem Reich der Mitte sammelten bereits am 1. Tag 11 Gold-, 6 Silber- und 3 Bronzemedaillen (insgesamt 20) und übernahmen mit großem Vorsprung die Führung;

Kasachstanshohe Effizienz: Unsere Nachbarn erreichten 4 Finals und gewannen alle (4 Goldmedaillen) – im Radsport wurden Aleksey Lutsenko und Rinata Sultanova, im Karate Bigabil Jolaman und Sofiya Berulseva Asienmeister;

Historisches Silber von Humoyunmirzo Halimov: Der 18-jährige usbekische Karateka kämpfte sich durch kompromisslose Duelle bis ins Finale vor und sicherte Usbekistan die erste Medaille in Nagoya;

Rückstand der Gastgeber: Obwohl Japan bei der Gesamtzahl der Medaillen (20) mit China gleichgezogen ist, liegen sie bei der Qualität der Goldmedaillen (6) fast um die Hälfte zurück;

Zentralasiatische Bilanz: Auch die Teams aus Tadschikistan und Kirgisistan starteten aktiv in die Wettkämpfe und beendeten den 1. Tag mit jeweils einer Bronzemedaille.

XX. Asienspiele (Nagoya-2026): Medaillenspiegel nach dem 1. Tag

Leistungen der führenden Nationen und zentralasiatischen Teams:

Rang Land / Delegation Gold Silber Bronze Gesamt 1 China 11 6 3 20 2 Japan (Gastgeber) 6 7 7 20 3 Republik Korea 4 3 7 14 4 Kasachstan 4 0 2 6 ... ... ... ... ... ... 16 Usbekistan 0 1 0 1 16 Katar 0 1 0 1 22 Kirgisistan 0 0 1 1 22 Tadschikistan 0 0 1 1

Sportanalyse: Warum das erst der Anfang ist und wann Usbekistan aufsteigt?

Analyse internationaler Sportkommentatoren und Experten zum Start in Nagoya:

Kasachstans phänomenaler Sprung: Das starke Aufgebot des kasachischen Teams im Radsport und Karate lieferte am ersten Tag maximale Ergebnisse; ihr Verbleib in den Top 4 hängt jedoch von den kommenden Zweikämpfen ab;

Die Zukunft von Humoyunmirzo Halimov: Mit 18 Jahren im Finale der Asienspiele der Erwachsenen zu kämpfen und Silber zu gewinnen, beweist, dass sich eine neue Generation der usbekischen Karateschule gebildet hat;

Usbekistans «Goldreserve» steht noch bevor: Die Ergebnisse des ersten Tages geben keinen Anlass zur Sorge; Boxen, Judo, Ringen (Freistil und Griechisch-Römisch), Gewichtheben und Taekwondo beginnen erst noch – hier werden die wichtigsten Goldmedaillen erwartet;

Duell zwischen China und Japan: Dass die Gastgeber viele Silber- und Bronzemedaillen sammeln, ebnet den Weg für Chinas klare Führung bei den Goldmedaillen.

Der erste Tag der Asienspiele in Nagoya war von intensivem Wettbewerb geprägt, und es stehen noch große Siege mit Beteiligung usbekischer Athleten bevor.

Glauben Sie, dass das usbekische Nationalteam bei diesen Asienspielen in die Top 5 der Gesamtwertung einziehen kann? In welcher Sportart und von wem erwarten Sie die erste Goldmedaille? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die aktuellen Sportnachrichten zu Nagoya-2026 mit all Ihren Freunden und Fans!