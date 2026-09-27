Jahongir Zokirov lässt dem Vertreter Tadschikistans keine Chance

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Jahongir Zokirov lässt dem Vertreter Tadschikistans keine Chance

Bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 kämpft das usbekische Boxteam weiterhin um Medaillen. Jahongir Zokirov, der in der Gewichtsklasse über 90 kg antrat, besiegte den Tadschiken Muhammad Abroriddinov im Viertelfinale mit 5:0 und zog ins Halbfinale ein.

Bei den laufenden Asienspielen in Japan haben die entscheidenden Kämpfe im Boxprogramm begonnen. Die Athleten, die das Viertelfinale gewinnen, sichern sich nicht nur den Einzug ins Halbfinale, sondern auch eine Medaille im Wettbewerb.

Auch Jahongir Zokirov erreichte dieses wichtige Ziel im heutigen Kampf.

Zokirov gab während des gesamten Kampfes die Initiative nicht ab.

Jahongir Zokirov, der Usbekistan in der Gewichtsklasse über 90 kg vertritt, trat im Viertelfinale gegen den Tadschiken Muhammad Abroriddinov an.

Vom ersten Moment an übernahm der usbekische Boxer die Initiative. Zokirov agierte aktiv und ließ seinem Gegner keinen Raum, seinen Plan umzusetzen.

Nach Ende des Kampfes spiegelte sich die Überlegenheit des usbekischen Athleten auch auf den Wertungskarten der Punktrichter wider.

Endstand: 5:0.

Damit hat Jahongir Zokirov einen souveränen Sieg über den Vertreter Tadschikistans errungen und bei Aichi-Nagoya 2026 das Halbfinale erreicht.

Nun kämpft Jahongir Zokirov um eine Medaille.

Der Sieg im Viertelfinale bedeutet für Jahongir Zokirov einen weiteren wichtigen Meilenstein – er hat sich eine Medaille bei den Asienspielen gesichert.

Nun wird der usbekische Boxer an einer der wichtigsten Phasen des Turniers teilnehmen – dem Halbfinale.

Im Viertelfinale der Gewichtsklasse über 90 kg waren neben dem Kampf Zokirov gegen Abroriddinov drei weitere Duelle angesetzt. Unter anderem traf der Kasache Aybek Oralbay in Kirgisistanauf Mirzakir Koshaliyev, der Thailänder Adthapong Saengtep kämpfte gegen Narender aus Indien, und der Iraner Amir Esmaili Vandai maß sich mit dem chinesischen Athleten Danabeke Bayikevutszi.

5:0 – Jahongir Zokirov hat die Viertelfinalhürde souverän genommen und für Usbekistan die nächste Medaille sichergestellt.

Die usbekischen Boxer kämpfen weiter um Medaillen.

Bei Aichi-Nagoya 2026 setzen die usbekischen Boxer ihre Viertelfinalkämpfe mit wichtigen Ergebnissen fort.

Zuvor hatte bereits Abdumalik Khalokov in der Gewichtsklasse bis 60 kg das Viertelfinale gewonnen und das Halbfinale erreicht. Auch Fazliddin Erkinboev zog in der Gewichtsklasse bis 80 kg in die nächste Runde ein.

Nun schließt sich ihnen Jahongir Zokirov in der Gewichtsklasse über 90 kg an.

Damit wird ein weiterer Vertreter des usbekischen Boxteams in Aichi-Nagoya weiterhin um eine Medaille kämpfen. Das nächste Ziel für Jahongir Zokirov ist es, im Halbfinale zu gewinnen und ins Finale einzuziehen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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