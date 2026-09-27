Der norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken hat beschlossen, seinen Starspieler Erling Haaland vor dem Mediendruck inmitten des Finanzskandals um Manchester City zu schützen. Wie Goal.com berichtet, wurde der Stürmer von einer geplanten Pressekonferenz abgezogen, während Berichte über die Anklage gegen den englischen Verein wegen 114 Verstößen gegen Finanzregeln für hitzige Debatten sorgen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Da für die Nationalmannschaft wichtige Spiele der UEFA Nations League anstehen, hat der Trainer es zur Priorität gemacht, sicherzustellen, dass sich der Spieler ausschließlich auf den Sport konzentriert. Ein deutliches Beispiel dafür ist die Situation, in der der spanische Mittelfeldspieler Rodri gezwungen war, den Ruf seines Vereins zu verteidigen und sich schwierigen Fragen der Presse zu stellen. Der Trainer äußerte die Sorge, dass ähnliche Befragungen und überflüssige Fragen Haalands Leistung negativ beeinflussen könnten.

Gründe für den Ausschluss von der Pressekonferenz

Stale Solbakken erklärte den Hauptgrund für diese Entscheidung während seines Gesprächs mit der Presse deutlich. Seiner Meinung nach muss sich das Nationalteam während des Trainingslagers auf die bevorstehenden Spiele konzentrieren, und die Entscheidungen der Vereinsführung oder die Ermittlungsverfahren sollten die Spieler nicht ablenken.

„Wir wollen die besten Bedingungen für ihn schaffen, damit er sich auf das Spiel konzentrieren kann“, — betonte der Trainer. Seiner Ansicht nach besteht Erling Haalands Hauptaufgabe in der Nationalmannschaft nicht darin, die Entscheidungen des Exekutivkomitees seines Vereins zu kommentieren, sondern Tore auf dem Platz zu erzielen.

Details zur Untersuchung und Reaktion des Trainers

Laut Informationen von The Athletic wurde Manchester City nach langjährigen Untersuchungen ihrer Finanzaktivitäten zwischen 2009 und 2018 in fast allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Obwohl der Verein diese Vorwürfe konsequent bestreitet, hat die Situation in der Fußballwelt für großes Aufsehen gesorgt.

Der norwegische Trainer gab zu, dass er noch kein persönliches Gespräch mit Haaland über das laufende Gerichtsverfahren und die Anschuldigungen geführt habe. Dennoch drückte er sein volles Vertrauen in die mentale Stabilität des Stürmers aus und erklärte, dass diese Situation seine Leistung auf dem Platz nicht beeinträchtigen werde. Bezüglich der rechtlichen Details betonte Solbakken, dass er die Lage gelassen beurteilen wolle.