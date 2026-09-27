Historischer Sieg in Samarkand: Usbekistan ist Champion der 46. Schacholympiade

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Historischer Sieg in Samarkand: Usbekistan ist Champion der 46. Schacholympiade

Die 46. Schacholympiade, die in der Stadt Samarkand ausgetragen wurde, endete mit einem absoluten Triumph der usbekischen Nationalmannschaft. In den entscheidenden Partien der 11. Runde sicherten sich unsere Landsleute vorzeitig den Turniersieg und die Goldmedaillen. Nachdem das Team nach der 10. Runde mit 18 Punkten allein in Führung lag, war der Titelgewinn mathematisch besiegelt, nachdem der Hauptverfolger Indien gegen Ungarn nur ein 2:2-Unentschieden erreichte; die Ergebnisse gegen die Ukraine festigten diesen historischen Erfolg zusätzlich. Unter der Leitung des ehemaligen Weltmeisters Rustam Kasimdzhanov besiegte unser Team im Turnierverlauf Weltgrößen wie Indien (2,5:1,5), China (3:1), die Nummer eins der Setzliste USA sowie Armenien (3,5:0,5), wiederholte damit den Triumph von Chennai 2022 und stand zum zweiten Mal innerhalb der letzten vier Jahre ganz oben auf dem Podium der Olympiade.

«Vorzeitige Meisterschaft, Zerschlagung der Super-Großmeister und historisches Gold»: Die 5 Kernpunkte des Erfolgs

In Samarkand Die wichtigsten offiziellen Kennzahlen des Sieges bei der Olympiade:

  • Goldmedaille gesichert: Usbekistan hat offiziell die Goldmedaille bei der 46. Schacholympiade gewonnen;

  • Indiens Stolperstein: Das 2:2-Unentschieden Indiens gegen Ungarn in der 11. Runde garantierte unseren Vertretern vorzeitig den Titel;

  • Sieg über die Weltgrößen: Im Turnierverlauf wurden Favoriten wie Indien (2,5:1,5), China (3:1), die USA und Armenien (3,5:0,5) besiegt;

  • 3 Medaillen in den letzten drei Olympiaden: Gold 2022 in Chennai, Bronze 2024 in Budapest und erneut Gold 2026 in Samarkand;

  • Kasimdzhanov und das Meister-Team: Zum Team gehörten Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov und Mukhiddin Madaminov.

Die Begegnungen der usbekischen Teams in der 11. Runde und die Ergebnisse an den Brettern

Tabelle der Einzel- und Mannschaftsergebnisse der usbekischen Teams in der entscheidenden letzten Runde:

Mannschaftskampf

Brett 1

Brett 2

Brett 3

Brett 4

Gesamtergebnis

Usbekistan — Ukraine

N. Abdusattorov — I. Kovalenko (läuft noch)

V. Ivanchuk — J. Sindarov (0,5 : 0,5)

N. Yakubboev — I. Samunenkov (0,5 : 0,5)

R. Degtiarov — M. Madaminov (0 : 1)

2 : 1

China — Usbekistan-2

Ding Liren — J. Vokhidov (0,5 : 0,5)

A. Abdisalimov — Wei Yi (0 : 1)

Yu Yangyi — M. Suyarov (1 : 0)

H. Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5)

3 : 1

Andorra — Usbekistan-3

O. Aguado — S. Saydaliev (0,5 : 0,5)

A. Rakhmatullaev — S. Veganzones (1 : 0)

D. Anadon — M. Abdurakhmonov (0 : 1)

A. Omonov — E. Guiu (0 : 1)

1,5 : 2,5

Schach-Expertise: Warum hat Usbekistans Meisterschaft eine neue Ära im Weltsport eingeläutet?

Fazit internationaler Experten, Großmeister und Sportanalysten:

  • «Phänomen der Beständigkeit und absolute Hegemonie»: Der Gewinn von zwei Goldmedaillen (2022, 2026) und einer Bronzemedaille (2024) bei drei Schacholympiaden innerhalb von vier Jahren beweist, dass die usbekische Schachschule kein Zufallsprodukt ist, sondern zu einer absoluten Führungsmacht in der Welt geworden ist;

  • Rustam Kasimdzhanovs Trainerleistung: Der ehemalige Weltmeister sorgte für eine spezifische Vorbereitung auf jeden Gegner und ein psychologisches Gleichgewicht im Team; nach der unerwarteten Niederlage gegen Deutschland konnte er das Team mental schnell wieder aufbauen und die vernichtenden Siege gegen die USA und Armenien organisieren;

  • Die junge Generation und die Tiefe des Kaders: Dass bei diesem Wettbewerb nicht nur unser Hauptteam, sondern auch Usbekistan-2 und Usbekistan-3 mit den stärksten Großmeistern der Welt konkurrieren konnten, zeigt die beispiellose Tiefe des Schachnachwuchses im Land.

Glauben Sie, dass diese in Samarkand gewonnene historische Goldmedaille Usbekistan in die Riege der stärksten Schachnationen der Geschichte katapultiert hat? Welche Partie und welcher Sieg unserer Schachspieler hat bei Ihnen den größten Eindruck hinterlassen? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie den großen historischen Triumph unserer Nationalmannschaft mit allen Landsleuten!

SamarkandSchacholympiadeRustam KasimdzhanovUsbekische SchachnationalmannschaftWeltschach
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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