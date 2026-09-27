„Es gibt Kanäle, die versuchen, mich zu zerstören“ – Ronaldo antwortet auf Kritiker

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„Es gibt Kanäle, die versuchen, mich zu zerstören“ – Ronaldo antwortet auf Kritiker

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo äußerte sich zu seinen Kritikern und erklärte, dass er sich über die Jahre an solche Reaktionen gewöhnt habe. Der Fußballer verglich die Angriffe einiger Fernsehsender und Kritiker mit Schüssen aus einem Gewehr. Dies berichteten A Bola und andere Sportmedien am 23. September.

Ronaldo sprach auf dem Football Summit in Portugal und betonte, dass er im Land eine herzliche Unterstützung spüre.

„Ich verstehe, dass einige Kanäle mich seit Jahren angreifen und versuchen, mich zu zerstören. Aber sie haben keine Chance. Dafür bräuchte man ein Gewehr, und selbst dann würde ich den Kugeln ausweichen“, sagte Ronaldo.

Der 41-jährige Fußballer fügte hinzu, dass er sich bereits an die Kritik gewöhnt habe. Er betonte, dass die Meinung der Leute, die ihn nicht mögen, seine Karriere nicht ernsthaft beeinflusse.

Laut Ronaldo spürt er in den Stadien die Unterstützung der portugiesischen Fans, und diese Einstellung ändere sich nicht durch die Meinung einzelner Kritiker.

Ronaldo stand am 24. September im Nations-League-Spiel gegen Wales für Portugal auf dem Platz. João Félix erzielte das Tor zum 1:0-Sieg für Portugal. Ronaldos Treffer in der zweiten Halbzeit wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Derzeit ist Ronaldo der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der portugiesischen Nationalmannschaft mit 146 Toren. Er spielt seit 2003 für das Nationalteam. Er wurde mit Portugal Europameister 2016 sowie Sieger der Nations League in den Jahren 2019 und 2025.

Ronaldo nähert sich derzeit der Marke von 1000 Karrieretoren. Er gab an, dass er bis zum 23. September insgesamt 979 Tore für Verein und Nationalmannschaft erzielt hat.

Cristiano RonaldoPortugiesische NationalmannschaftA BolaNations LeagueFußball
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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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