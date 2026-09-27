Erster Käufer des iPhone 18 Pro Max in Kamerun feierlich empfangen: Zeremonie im Laden sorgt für Staunen

·12·Welt
Erster Käufer des iPhone 18 Pro Max in Kamerun feierlich empfangen: Zeremonie im Laden sorgt für Staunen

In Kamerun wurde der erste Kunde, der das iPhone 18 Pro Max kaufte, mit einer echten Feier im Geschäft empfangen. Es wurde sogar eine eigene Zeremonie für den Käufer organisiert, und seine Wahl des Telefons sowie das Auspacken sorgten für Applaus bei den Umstehenden.

Besondere Bedingungen für den Käufer geschaffen

Das verbreitete Video zeigt, wie die Ladenmitarbeiter den ersten Käufer feierlich begrüßen. Ihm wurde ein Stuhl angeboten, und vor ihm wurden verschiedene Farben des iPhone 18 Pro Max aufgereiht.

Nachdem der Käufer seine bevorzugte Farbe gewählt hatte, begann die nächste Zeremonie. Normalerweise ist der Kauf eines neuen Telefons ein einfacher Verkaufsprozess. In diesem Fall in Kamerun wurde der erste Kauf jedoch zu einem kleinen Fest. Der feierliche Empfang und der Applaus im Video dürften auch die Aufmerksamkeit der Nutzer sozialer Netzwerke auf sich ziehen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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