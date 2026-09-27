Usbekisches Säbelfecht-Team der Frauen gewinnt Bronze bei den Asienspielen

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Usbekisches Säbelfecht-Team der Frauen gewinnt Bronze bei den Asienspielen

Bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 hat die usbekische Delegation ihren Medaillenspiegel um eine weitere Medaille aufgestockt. Obwohl das nationale Säbelfecht-Team der Frauen im Halbfinale gegen Japan mit 33:45 unterlag, beendete es den Wettbewerb mit einer Bronzemedaille.

Bei den laufenden Kontinentalmeisterschaften in Japan kämpfen die Vertreter Usbekistans in verschiedenen Sportarten weiterhin um Medaillen. Die nächste Auszeichnung wurde im Säbelfechten errungen.

Halbfinale gegen Japan

Das usbekische Säbelfecht-Team der Frauen trat im Halbfinale gegen den Gastgeber Japan an.

Zum Team gehören Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva und Samira Shokirova gehörten dazu.

Am Ende eines hart umkämpften Duells setzte sich das japanische Team mit 45:33 durch. Damit verpasste Usbekistan den Einzug ins Finale. Da sie jedoch das Halbfinale erreichten, wurde das Team mit der Bronzemedaille der Asienspiele ausgezeichnet.

33:45 — Usbekistan erreichte nicht das Finale, gewann aber eine weitere Medaille in Aichi-Nagoya.

Vier Athletinnen — eine Bronzemedaille

Usbekistans erfolgreiches Team bestand neben der erfahrenen Säbelfechterin Zaynab Dayibekova auch aus Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva und Samira Shokirova.

Ihr Mannschaftsergebnis war eines der bemerkenswertesten Ergebnisse für Usbekistan im Fechten bei den Spielen in Aichi-Nagoya 2026.

Das Besondere an Mannschaftswettbewerben ist, dass das Ergebnis jedes Teilnehmers in das Endergebnis einfließt. Daher war jeder Moment und jeder Punkt im Halbfinale von entscheidender Bedeutung.

Usbekistans Medaillenspiegel ist weiter gewachsen

Die Bronzemedaille der Säbelfechterinnen reiht sich in die Erfolge der usbekischen Delegation bei den Spielen in Aichi-Nagoya 2026 ein.

Auch in den täglichen Zusammenfassungen des Nationalen Olympischen Komitees zu den Asienspielen wird die Medaille von Zaynab Dayibekova im Säbelfechten als Teil der Erfolge der usbekischen Delegation aufgeführt.

Damit beendete das usbekische Säbelfecht-Team der Frauen seine Teilnahme in Aichi-Nagoya 2026 mit einer Bronzemedaille .

Obwohl der Einzug ins Finale im Duell gegen Japan verpasst wurde, brachte das Mannschaftsergebnis von Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva und Samira Shokirova der usbekischen Delegation eine weitere wertvolle Medaille ein.

In Aichi-Nagoya geht der Medaillenkampf für Usbekistan weiter.

Aichi-Nagoya-2026Usbekisches SäbelteamZaynab DayibekovaAsienspieleFechten
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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