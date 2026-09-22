20. Sommer-Asienspiele: Firdavs Atamuradov gewinnt Silbermedaille in Aichi-Nagoya

Der Usbeke Firdavs Atamuradov erreichte das Finale der 20. Sommer-Asienspiele und gewann die Silbermedaille in der Kategorie Modern Mixed Martial Arts bis 60 kg. Im Finale trat er gegen Mirzobek Umarov aus Tadschikistan an.

In den japanischen Städten Aichi und Nagoya, 20. Sommer-Asienspielehat die usbekische Delegation eine weitere Medaille gewonnen.

Diesmal ging die Auszeichnung an Firdavs Atamuradov, der im Modern Mixed Martial Arts in der Gewichtsklasse bis 60 kg antrat.

Unser Athlet besiegte im Laufe des Turniers mehrere ernsthafte Gegner und erreichte die entscheidende Phase.

Wie hat Atamuradov das Finale erreicht?

Die Teilnahme von Firdavs Atamuradov an den Asienspielen begann mit den Kämpfen in der Gewichtsklasse bis 60 kg.

Schon in den ersten Runden des Wettbewerbs erzielte der usbekische Sportler ein beachtliches Ergebnis. Zuerst besiegte er den Thailänder Nattavut Kaewkhanchum durch Aufgabe. In der nächsten Runde gewann er gegen Chan Lin aus Chinesisch Taipeh nach Kampfrichterentscheid.

Auch im Viertelfinale zeigte sich Atamuradov überlegen. Er kämpfte erneut gegen Chan Lin und gewann mit 3:0.

Im Halbfinale traf der usbekische Athlet auf Dastan Kanibek Uulu aus Kirgisistan. Atamuradov gewann diesen Kampf mit 2:0 und sicherte sich das Finalticket.

Damit hatte Firdavs Atamuradov die Chance, um die Goldmedaille der Asienspiele in der Gewichtsklasse bis 60 kg zu kämpfen.

Im Finale wartete ein tadschikischer Gegner

Im entscheidenden Kampf um die Goldmedaille trat Atamuradov gegen den Tadschiken Mirzobek Umarov an.

Am Ende des Kampfes siegte Umarov und gewann Gold. Atamuradov beendete das Turnier auf dem zweiten Platz.

Somit wurde der usbekische Sportler Vize-Champion der 20. Sommer-Asienspielein seiner Kategorie.

Dies ist die zweite Silbermedaille für die usbekische Delegation

Das Ergebnis von Firdavs Atamuradov war für die usbekische Delegation bei diesen Asienspielen in Aichi-Nagoya die zweite Silbermedaille .

Es ist erwähnenswert, dass Mixed Martial Arts erstmals in das Programm der 20. Asienspiele aufgenommen wurde. Neben Firdavs Atamuradov vertreten auch Hilola Sobirova und Nodirbek Shavkatov Usbekistan in dieser Disziplin.

Nodirbek Shavkatov gewann die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 71 kg. Hilola Sobirova erreichte das Finale bei den Frauen in der Kategorie bis 60 kg.

Atamuradovs Silber ergänzt die Medaillensammlung

Die Auszeichnung von Firdavs Atamuradov fügte der Medaillensammlung der usbekischen Delegation eine weitere Medaille hinzu.

Offenen Quellen zufolge haben usbekische Sportler beim Wettbewerb in Aichi-Nagoya neben Atamuradovs Silbermedaille insgesamt vier Medaillengewonnen: Gold, zweimal Silber und Bronze.

Zuvor gewannen Abdulvahob Rashidov Gold und Humoyunmirzo Halimov Silber im Karate, während Nodirbek Shavkatov Bronze im MMA holte.

Das Ergebnis von Firdavs Atamuradov bedeutet, dass Usbekistan bereits bei seiner ersten MMA-Teilnahme bei den Asienspielen eine Medaille im Finale errungen hat.

Somit hat die usbekische Delegation bei den Spielen in Aichi-Nagoya eine weitere Silbermedaille auf dem Konto. Firdavs Atamuradov beendete das Turnier als Vize-Champion der Asienspiele, nachdem er das Finale in der Gewichtsklasse bis 60 kg erreicht hatte.