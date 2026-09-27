Zwei Siege, zwei Niederlagen in Aichi-Nagoya: Ergebnisse der usbekischen Boxer

Bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 laufen die Viertelfinalkämpfe für die usbekischen Boxer. Von den vier Athleten, die heute in den Ring stiegen, erreichten zwei das Halbfinale, während zwei weitere Sportler ihren Kampf um eine Medaille im Viertelfinale beendeten.

Das Besondere am Viertelfinale ist, dass der siegreiche Boxer mit dem Einzug ins Halbfinale bereits eine Medaille sicher hat. Daher ist jeder Kampf in dieser Phase für die Athleten von entscheidender Bedeutung. In Aichi-Nagoyafinden die Boxwettbewerbe in der Daysen Arena Nishiyo statt.

Die Vertreter Usbekistans bestritten heute vier Kämpfe. Am Ende standen zwei Siege und zwei Niederlagen zu Buche.

Abdumalik Xalokov im Halbfinale!

Abdumalik Xalokov, der in der Gewichtsklasse bis 60 kg antrat, kämpfte gegen den Philippiner Junmilardo Ogayre.

Obwohl der philippinische Vertreter versuchte, so gut wie möglich dagegenzuhalten, demonstrierte Xalokov während des gesamten Kampfes seine Erfahrung und sein Können.

Am Ende entschieden die Punktrichter mit 5:0 für den usbekischen Athleten.

Damit hat Xalokov die Viertelfinalhürde souverän genommen, erreichte das Halbfinale und sicherte sich eine Medaille bei den Asienspielen.

Auch Fazliddin Erkinboyev steht im Halbfinale

Für den Weltmeister in der Gewichtsklasse bis 80 kg, Fazliddin Erkinboyev, war der erste Kampf in Aichi-Nagoya 2026 zugleich das Viertelfinale.

Er trat gegen Yazmin Mohammed aus Sri Lanka an.

Der Kampf dauerte jedoch nicht lange. Der Gegner konnte den Kampf aufgrund einer Verletzung in der ersten Runde nicht fortsetzen und Erkinboyev zog in die nächste Runde ein. Laut Asian Boxing wurde der Kampf nach 58 Sekunden abgebrochen.

Dieses Ergebnis garantierte Fazliddin Erkinboyev den Einzug ins Halbfinale und eine Medaille bei den Asienspielen .

Somit haben zwei Vertreter Usbekistans — Abdumalik Xalokov und Fazliddin Erkinboyev das Halbfinale erreicht.

Nigina O‘ktamova war sehr nah dran

Nigina O‘ktamova, die Usbekistan in der Gewichtsklasse bis 54 kg vertrat, maß sich im Viertelfinale mit der Thailänderin Natnicha Chongprongklang.

Während des hart umkämpften Duells agierte O‘ktamova aktiv. Am Ende des Kampfes sprachen die Punktrichter den Sieg jedoch der thailändischen Boxerin zu.

Die Entscheidung lautete 2:3 .

Auch Asian Boxing stufte diesen Kampf als sehr eng ein und bestätigte den 3:2-Sieg von Chongprongklang.

Infolgedessen endete die Teilnahme von Nigina O‘ktamova an den Spielen in Aichi-Nagoya 2026 im Viertelfinale.

Auch Navbahor Hamidova beendete das Turnier

Eine weitere usbekische Boxerin in der Gewichtsklasse bis 65 kg, Navbahor Hamidova, trat im Viertelfinale gegen die Inderin Parveyen an.

Nach einem intensiven Schlagabtausch gaben die Punktrichter der indischen Athletin den Vorzug. Parveyen gewann mit 5:0 .

Damit beendete auch Hamidova ihren Weg bei Aichi-Nagoya 2026 im Viertelfinale.

Zwei Vertreter Usbekistans kämpfen weiter um Medaillen

Nach den heutigen Ergebnissen haben zwei Mitglieder des usbekischen Boxteams — Abdumalik Xalokov und Fazliddin Erkinboyev das Halbfinale erreicht.

Für diese beiden Boxer geht das Turnier weiter. Sie haben nun die Chance, ins Finale einzuziehen und um das bestmögliche Ergebnis bei den Asienspielen zu kämpfen.

Nigina O‘ktamova und Navbahor Hamidova beendeten das Turnier ohne Medaille.

Der heutige Tag in den Ringen von Aichi-Nagoya endete für die usbekischen Athleten mit gemischten Gefühlen: Zwei Boxer erreichten das Halbfinale und sicherten sich eine Medaille, während zwei weitere im Viertelfinale ausschieden.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Halbfinalkämpfe von Xalokov und Erkinboyev.