Die 46. Schacholympiade in Samarkand ging mit dem beispiellosen Sieg der usbekischen Herren-Nationalmannschaft in die Geschichte ein. In den entscheidenden Partien der 11. Runde sicherte sich unser Team den Titel vorzeitig, nachdem der Hauptkonkurrent Indien gegen Ungarn mit 2:2 unentschieden spielte und bei 18 Punkten stehen blieb. Unsere Jungs ließen jedoch nicht nach, besiegten die starke ukrainische Mannschaft mit 2,5 : 1,5 und feierten den Goldmedaillengewinn als souveräner Tabellenführer mit insgesamt 20 Punkten.

Unter der Leitung des ehemaligen Weltmeisters Rustam Kasimjanov besiegte unser Team im Turnierverlauf Weltgrößen wie Indien (2,5:1,5), China (3:1), die an Nummer eins gesetzten USA sowie Armenien (3,5:0,5). Damit wiederholten sie den Erfolg von Chennai 2022 und standen innerhalb der letzten vier Jahre zum zweiten Mal ganz oben auf dem Podium der Olympiade.

«20 Punkte, der Sieg gegen die Ukraine und das zweite historische Gold»: 5 Kernpunkte des Triumphs von Samarkand

Die wichtigsten offiziellen Ergebnisse der 11. und letzten Runde der Olympiade sowie die Leistungen der usbekischen Teams:

Souveräner Meistertitel mit 20 Punkten: Das usbekische Herren-Nationalteam besiegte die Ukraine mit 2,5 : 1,5 und beendete das Turnier mit 20 Punkten auf dem 1. Platz;

Madaminows entscheidender Sieg: Während an den anderen drei Brettern Remis erzielt wurden, entschied Muhiddin Madaminow das Duell durch einen 1:0-Sieg gegen Roman Degtiarov für sich;

Indien blieb bei 18 Punkten stehen: Das 2:2-Unentschieden des Verfolgers Indien gegen Ungarn entschied die Meisterschaftsfrage vorzeitig zugunsten von Usbekistan;

Glänzende Leistung der Usbekistan-3-Teams: Das Herren-Team Usbekistan-3 besiegte Andorra (2,5:1,5), während das Damen-Team Usbekistan-3 Südafrika (3,5:0,5) deutlich schlug;

Schwieriges Match der Damen-Nationalmannschaft: Die Damen-Nationalmannschaft musste sich dem starken Team aus Armenien mit 1:3 geschlagen geben.

46. Schacholympiade: Ergebnisse aller Bretter der 11. Runde (Vollständige Übersicht)

Tabelle der Einzel- und Mannschaftsbegegnungen der usbekischen Teams in der entscheidenden letzten Runde in Samarkand:

Nationalteams und Kategorien Brett 1 Brett 2 Brett 3 Brett 4 Endergebnis Usbekistan — Ukraine (Herren) N. Abdusattorov — I. Kovalenko (0,5 : 0,5) V. Ivanchuk — J. Sindarov (0,5 : 0,5) N. Yakubboyev — I. Samunenkov (0,5 : 0,5) R. Degtiarov — M. Madaminow (0 : 1) 2,5 : 1,5 (Gold!) China — Usbekistan-2 (Herren) Ding Liren — J. Vahidov (0,5 : 0,5) A. Abdisalimov — Wei Yi (0 : 1) Yu Yangyi — M. Suyarov (1 : 0) H. Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5) 3 : 1 Andorra — Usbekistan-3 (Herren) O. Aguado — S. Saydaliyev (0,5 : 0,5) A. Rahmatullayev — S. Veganzones (1 : 0) D. Anadon — M. Abdurahmonov (0 : 1) A. Omonov — E. Guiu (0 : 1) 1,5 : 2,5 Armenien — Usbekistan (Damen) L. Mkrtchyan — A. Hamdamova (1 : 0) G. Tohirjonova — M. Mkrtchyan (0 : 1) E. Danielian — U. Omonova (0,5 : 0,5) G. Karimova — S. Gaboyan (0,5 : 0,5) 3 : 1 Usbekistan-2 — Israel (Damen) N. Yakubboyeva — M. Efroimski (0 : 1) N. Orian — M. Malikova (0,5 : 0,5) M. Halilova — O. Gutmaker (Partie läuft) V. Chernyak — A. Salimova (0,5 : 0,5) 1 : 2 (LIVE) Usbekistan-3 — Südafrika (Damen) Z. Aktamova — Sh. Badenhorst (0,5 : 0,5) A. Solomons — M. Bobomurodova (0 : 1) B. Shokirjonova — H. Nel (1 : 0) S. Masango — O. Shahzodova (0 : 1) 3,5 : 0,5

Schachexpertise: Warum ist Usbekistans Sieg mit 20 Punkten ein einzigartiges Ereignis?

Fazit internationaler Großmeister, Schachtheoretiker und führender Kommentatoren:

«Madaminows Meisterpartie»: Während im Duell gegen die Ukraine an den ersten drei Brettern kompromisslose Remis erzielt wurden, bewies der Sieg von Muhiddin Madaminow mit den schwarzen Steinen gegen Roman Degtiarov am 4. Brett erneut die Tiefe und Stärke des gesamten Kaders.

Die Trilogie von Chennai, Budapest und Samarkand: Zwei Goldmedaillen (2022, 2026) und eine Bronzemedaille (2024) bei den letzten drei Olympiaden bestätigen offiziell den Beginn der Ära Usbekistans im Weltschach; eine solche Beständigkeit konnte bisher kein anderes Team im modernen Schach vorweisen.

Beispiellose Reserve der Jugendschule: Dass auch die 2. und 3. Mannschaften Usbekistans gegen Teams wie China, Andorra und Südafrika mutig kämpften, zeigt das solide Fundament der intellektuellen Generation im Land.

Was meinen Sie, welcher unserer Großmeister — Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov oder Muhiddin Madaminow — hat bei der 46. Schacholympiade in Samarkand den größten Beitrag zum Mannschaftssieg geleistet? Hinterlassen Sie Ihre Glückwünsche und Meinungen zum zweiten Weltmeistertitel unserer Schachspieler innerhalb von 4 Jahren in den Kommentaren und teilen Sie diesen historischen Artikel über unseren nationalen Stolz mit allen Schachfans!